İki asırlık ibrik Aydın Ustanın elinde yeniden hayat buldu

Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılık mesleğini yürütenler bir yandan mesleğini icra ederken diğer yandan tarihi eşyaları canlandırıyor. Aydın Efeler İlçesi hasırcılar Çarşısı’nda kalaycılık yapan Aydın Alkış tarihi özelliği olan hurdaya düşmüş 171 yıllık ibriği yeniden canlandırdı.

Yakın zamana kadar mahalle çeşmelerinden veya su kaynaklarından evlere su taşımada kullanılan, su ısıtılıp kullanılan ibrikler gelişen teknoloji ile tarihe karıştı. Her eve çeşme bağlanıp taşıma su kullanma devrinin sona ermesi ile unutulan ibriklerin aynı zamanda bir kültürü hatta bulunduğu hanenin ihtişamını da sergilediğini belirten kalaycı Aydın Alkış, “Gençlerin gözünde bu ibrik sadece hurda bir bakır. Ancak üzerindeki tarihe baktığımızda ibriğin 171 yıllık olduğu görülüyor. Oldukça kötü durumda olan ibriği baştan sona parlattım. Eski ihtişamlı günlerine kavuştu. Belki şimdi su taşınmayacak ama evlerin baş köşesinde bir çok anıyı çağrıştıracak. Gençlerden isteğimiz atalardan kalma bu tür eserleri çöpe atmasınlar, hurda gözüyle bakmasınlar” dedi. (İHA)