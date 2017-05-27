HURMA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazan ayının başlaması ile hurma satışlarında artış olduğunu belirten esnaflar, bu sene fiyatların %8 ile 10 civarında arttığını dile getirdiler.

Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşların hurmaya büyük ilgi gösterdiğini, özellikle oruç açma sırasında ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın satışlarının da bekledikleri oranda olduğunu, bunun yanında farklı ülkelerden gelen farklı türdeki ve fiyatlardaki hurmalara da talebin oldukça iyi olduğunu ifade ettiler.

Tezgahlarda Irak Hurması 20 TL, Tunus Hurması 25 TL, Kudüs Hurması 50 TL ve Medine Hurması ise 45 liradan satışa sunuldu.

Herkesin kendi bütçesine göre hurma alabildiğini ifade eden hurma esnafı, 5 liradan 50 TL’ye kadar hurmalarının da bulunduğunu söylediler.

(GÜNER DOKUYUCU)