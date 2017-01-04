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04 Ocak 2017
Efeler, Ege, Eğitim

HOCALARIN HOCASI BAŞAK KOLEJİ’NDE

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Eğitim Bilimi’ne Giriş, Sınıf Yönetimi, Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri gibi onlarca kitaba imza atan Aydın’ın yetiştirdiği değer, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüzlerce öğretmen yetiştiren Prof. Dr. Mustafa Yılman, Aydın Özel Başak Koleji öğretmen, öğrenci ve velilerine vereceği seminerler öncesinde okula ön ziyarette bulundu.
Prof. Dr. Yılman ziyaret programı çerçevesinde, Tales Matematik Müzesi’nde, Bilim Parkı ve Montessori Çocuk Akademisi’nde de incelemelerde bulundu.
Prof. Dr. Yılman’ın Başak Koleji’nde vereceği seminerler ise şu konulardan oluşuyor:

  • Sınıfta istenilmeyen davranışlar ve bunlarla baş etme yöntemleri
  • Etkili öğretmen ve öğretme sürecinde öğretmenlerin dili kullanma becerisi
  • Çocuk ve ergen ruh sağlığı
  • Öğretmen, öğrenci, veli ilişkileri
  • Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi
  • Etkili zaman yönetimi

(HABER MERKEZİ){CAPTION}

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