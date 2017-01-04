HOCALARIN HOCASI BAŞAK KOLEJİ’NDE

Eğitim Bilimi’ne Giriş, Sınıf Yönetimi, Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri gibi onlarca kitaba imza atan Aydın’ın yetiştirdiği değer, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüzlerce öğretmen yetiştiren Prof. Dr. Mustafa Yılman, Aydın Özel Başak Koleji öğretmen, öğrenci ve velilerine vereceği seminerler öncesinde okula ön ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Yılman ziyaret programı çerçevesinde, Tales Matematik Müzesi’nde, Bilim Parkı ve Montessori Çocuk Akademisi’nde de incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Yılman’ın Başak Koleji’nde vereceği seminerler ise şu konulardan oluşuyor:

Sınıfta istenilmeyen davranışlar ve bunlarla baş etme yöntemleri

Etkili öğretmen ve öğretme sürecinde öğretmenlerin dili kullanma becerisi

Çocuk ve ergen ruh sağlığı

Öğretmen, öğrenci, veli ilişkileri

Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

Etkili zaman yönetimi

(HABER MERKEZİ)