Herkes yağmurdan kaçışırken onla r bayrak yere düşmesin diye uğraştı

Aydın’da bardaktan boşalırcasına yağan yağmuru hiçe sayarak asılı duran Türk Bayraklarının yere değmesini önleyen çocuğun görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Aydın merkez ilçe Efeler’de kayda alınan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Aydın Efeler ilçe merkezinde bardaktan boşalırcasına yağan yağmurda herkes ıslanmamak için kaçışırken, kent meydanındaki bayrakların ıslanınca ağırlaşarak yere düştüğünü gören bir çocuk şiddetli yağmura aldırmadan bayrakları toplamaya çalıştı. Görüntülerde bir çocuk birlikte yürüdüğü gençlerin şemsiyesinin altından ayrılarak yağmura aldırış etmeden bayrakları yukarı doğru topluyor. Yağmur altında ıslanarak Türk bayraklarının hepsini toplayan küçük çocuk tekrar gençlerin şemsiyesi altına girerek yoluna devam ediyor. Amatör kamera tarafından çekilip sosyal medyaya yüklenen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. (İHA)