Hem baba mesleğini öğreniyor hem de harçlığını çıkarıyor

Ayakkabı tamircisi Ali Demir, çırak sıkıntısında çareyi kendi oğlunu kendi dükkanında çalıştırmakla buldu. Baba Demir’in en büyük yardımcısı olan 13 yaşındaki oğlu İlhan, 3 yıldan bu yana babasına yardım ederek yaz aylarında hem harçlığını çıkarıyor hem de meslek öğreniyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte Aydınlı esnafların çırak bulma konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sıkıntı bu yıl da devam ediyor. Günümüzde esnafların en büyük sorunların biri olan çırak bulamama konusuna Aydınlı ayakkabı tamircisi Ali Demir kendi işyerinde kendi oğlunu çalıştırmakla buldu. 3 yıldan bu yana okulların kapanmasının ardından soluğu babasının dükkanında alan 13 yaşındaki İlhan Demir hem babasının yükünü hafifletiyor hem de meslek öğreniyor. Mehmet Akif Ersoy ilkokulu 7. Sınıf öğrencisi olan ve 8’inci sınıfa geçen küçük ayakkabıcı İlhan Demir, hayalinin de mimarlık olduğunu dile getirdi. Okuyamaması durumunda ayakkabıcı olarak çalışabileceğini belirten küçük Demir, babasının yanında tamirden çıkan ayakkabıların bakım ve temizliği ile uğraş veriyor. Babasına yardım ettiği için mutlu olduğunu dile getiren İlhan, yaz aylarını dolu dolu geçirdiğini söyledi.

31 yıldan bu yana ayakkabı tamirciliği ile uğraştığını belirten baba Ali Demir (41) ise, “Oğlum ilhan yazları yanımda meslek sayesinde insanlarla oturup kalkmasını ve topluma ayak uydurmasını öğreniyor. Sanat ve sanatkarlığın önemini kavrıyor. Hayatın kime ne getireceği belli olmaz. Artık okumak bir şey ifade etmiyor çünkü iş bulmak zorlaştı. Eğer oğlum okuyamazsa öğrendiği bu baba mesleği ile ailesine çoluğuna çocuğuna bakar” dedi.

Ayakkabı tamirciliği bitmekte olan el sanatlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Ali Demir, “Bu meslekte Aydın’da en genç esnaf benim. Ben de bıraktım mı bu meslek Aydın’da bitecek. Ayakkabıcı tamirciliği mesleği kimseyi aç bırakmaz. Çünkü artık eskisi gibi bu mesleği icra eden çok fazla kişi yok. Bizim millet ne kadar zengin de olsa ayakkabı atmaya taraftar değildir. Ayakkabı tamiratının çok olması işlerin çok iyi olduğu anlamına da gelmez aksine, ülke ekonomisinin ve gidişatının kötü olduğunu gösterir. Tamirler yığıldı kaldı. Şu an elimizde geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla tamirat var. Bu iyiye alamet değil. Bu durum benim için iyi olsa da genel gidişatın iyiye gittiğinin göstergesi değildir. Bu milletin bitmişliğini gösterir” diye konuştu. (İHA)