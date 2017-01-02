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02 Ocak 2017
AsayiÅŸ, Efeler

Hastane BahÃ§esiâ€™nde Bomba AlarmÄ±

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AydÄ±nâ€™da gece yarÄ±sÄ± hastane bahÃ§esine bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli paket paniÄŸe neden oldu. Polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan kolinin boÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± herkesi rahatlattÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; gece yarÄ±sÄ± AydÄ±n-Ä°zmir BulvarÄ± Ã¼zerinde seyir halinde olan bir araÃ§tan yol kenarÄ±nda bulunan AydÄ±n KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk Hastanesiâ€™nin bahÃ§esine bir adet koli bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri hastane bahÃ§esindeki ÅŸÃ¼pheli paketi gÃ¶rÃ¼nce Ã§evre emniyeti alÄ±p koli Ã¼zerinde inceleme yaptÄ±. YapÄ±lan inceleme sonucu koli boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. Polis gece saat 02:30 sÄ±ralarÄ±nda hastanenin bahÃ§esine ÅŸÃ¼pheli paketi bÄ±rakan ÅŸahsÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nâ€™da Feci Kaza
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