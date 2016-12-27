HASTALAR SANATLA TERAPİ GÖRÜYOR

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Gençlik Caddesi üzerinde hastaların ve danışanların yaptıkları el ürünlerini sergiledi.

Yaptıkları el sanatları ile bir anlamda sanatla terapi gören hastalar, hocaları eşliğinde hazırladıkları, yağlı boya resimleri, süslemeli sehpaları,Atatürk işlemeli çerçeveleri ve daha bir çok ürünü sergileyerek satışa sundular.

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen sergiyle ilgili olarak bilgi veren Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Zafer Alkaya; amaçlarının hastalarının motivasyonlarını arttırmak olduğunu söyledi.

Bir buçuk yıldır Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin; özellikle kendisini topluma kabul ettirmekte zorluk çeken kişilere ciddi ölçüde fayda sağladığını vurgulayan Zafer Alkaya ayrıca; “Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz bir buçuk yıldır hastanemizde açtığımız merkezdir. Özellikle daha önce toplumda kendisini kabul ettirmekte zorluk çeken, o konuda sorunlu olan kişilerde daha sosyalize olma noktasında büyük fayda sağlıyoruz.

Bu süreçte yaklaşık olarak 40-50 hastamız veya danışanımız bize gelmekteler. Bunlar çok güzel ürünlere imza atmaktalar. Bu noktada danışanlarımız hem kendilerini daha faydalı hissetmekte ve bir süre sonra daha sosyal hale gelmekteler.

Bir anlamda sanatla terapi oluyorlar. Hem müzik, hem sanat ve bir işe yaramışlığın mutluluğunu yaşıyorlar. Bunu ben ürettim deyip ortaya çıkarmak onlar için tedavilerinde de, yaşamlarında da bizim düşündüğümüzün de çok ileri noktasında ilerlemeler görmekteyiz. Başlangıçta yakınları ile gelen giden kişiler sonradan kendi imkanları ile merkezime gelmektedirler. Bu sergiler onların motivasyonunu arttırmak açısından iyi oluyor. Bundan sonra da Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizdeki yine Halk Sağlığı’nın öğretmenlerinin desteğiyle çok güzel bir ortam oluşturduk bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Aydın’da; açmış oldukları serginin 8 aylık bir çalışmanın sonucu olduğunu ve tüm gelirinin yine hastalarının giderleri için harcanacağını belirtti.

Dr. Murat Aydın; “Satılan ürünlerimizin gelirlerinin tamamı yine bizim Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizdeki faaliyetler, hastalarımız için yaptığımız uğraşlar için tüm geliri orada kullanılacak. Merkezimiz, özellikle hastalarımızın sosyalleşmesi, beceri kazanmaları, topluma kazandırılmaları açısından çok önemli bir merkez. Bu güzel sanatlar, resim sadece bir parçası, bunun yanında spor gibi müzik gibi ve ayrıca yemek hocalarımız var. Aşçılık faaliyetleri gibi pek çok faaliyetlerimiz var.

Bugün burada 8 aylık emeklerimizin, birikimimizin sergisini açtık, hem bu hastalarımıza destek açısından, hem toplumca tanınması açısından önemli. Çeşit olarak çok fazla ürünümüz var.” dedi.

Sergide ayrıca el sanatlarının dışında hastaların yemek hocaları eşliğinde yaptıkları, pastalar, kurabiyeler ve çeşitli gıda ürünleri de satışa sunuldu.