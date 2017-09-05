Hamzaçebi’nin Ziyaretinde, Özakcan’ı şaşırtan teşekkür

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Aydın İl Başkanlığını ziyaret eden TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’yi partililerle birlikte karşıladı.

CHP Aydın İl Başkanlığına düzenlediği ziyarette, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’yi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık ve çok sayıda partili karşıladı. Vefat eden, 1992 yılındaki CHP kurucu İl Başkanı, 16. Dönem Aydın Milletvekili merhum Av. Muharrem Sökeli’nin cenaze törenine katılma amacıyla Aydın’da bulunduğunu ifade eden Milletvekili Hamzaçebi, basına kapalı olarak partililerle sohbet etti.

Başkan Özakçan’a teşekkür etti

Partililerin arasında oturan Aydın Cem Vakfı Şube Başkanı Cevriye Cengiz, Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’den izin isteyerek, “Sayın vekilim sizin huzurunuzda Efeler Belediye Başkanımız Mesut Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bize her konuda destek oldu, bizi hiç geri çevirmedi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biz de her konuda kendisini takdirle karşılıyoruz. Başkanımı çok seviyoruz” dedi.

Hiç beklemediği bir anda gelen teşekkür üzerine Başkan Özakcan, vatandaşa eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini, çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini belirterek, ”Dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin hizmet etmekteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı. (İHA)