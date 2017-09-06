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06 Eylül 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

Hamzaçebi; “Özakcan, deneyimlerini Efeler’e aktarıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletekili M. Akif Hamzaçebi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.
16. Dönem CHP Aydın Milletvekili Aydın Eski Baro Başkanlarından Avukat Muharrem Sökeli’nin cenaze törenine katılmak üzere Aydın’a gelen Hamzaçebi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP’li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile birlikte Başkan Özakcan’ı makamında ziyaret eden Hamzaçebi, “Mecliste birlikte çalışma imkanı bulduğum ve Efeler ilçesinde güzel çalışmalara imza atan Başkanımız M. Mesut Özakcan’a misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kendisi mecliste de önemli görevlerde bulunmuş deneyimli bir siyasetçi. Kendisi deneyimlerini en iyi şekilde Efeler’e aktarmış. Başarılı çalışmalarınından dolayı kutluyor, devamını diliyorum” dedi. (İHA)

 

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