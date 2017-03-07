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07 Mart 2017
Asayiş, Efeler

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.45 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanındaki arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki M.S.’ye Fahrettin E. idaresindeki özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek kafasını sert zemine vuran yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.S.’yi ambulansla Aydın devlet hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza hakkında soruşturma başlattı.
Özel halk otobüsü sürücüsü 48 yaşındaki Fahrettin E. “Bir anda önüme çıktı, fren yaptım ancak vurdum. Hızlı da gitmiyordum” dedi.
Öte yandan yanındaki arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isteyen adama, yanındaki arkadaşının ‘dur geçme’ dediği ancak M.S’nin acele ederek kontrolsüz şekilde yola çıktığı iddia edildi. (İHA)

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