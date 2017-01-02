Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
02 Ocak 2017
AsayiÅŸ, Efeler

GÃ¶revli gibi girdiÄŸi hastanede uyuyan refakatÃ§i kadÄ±na tecavÃ¼ze kalktÄ±

AydÄ±nâ€™da gece yarÄ±sÄ± alkollÃ¼ vaziyette gÃ¶revli gibi hastaneye giren bir sapÄ±k, tedavi gÃ¶ren Ã§ocuÄŸunun baÅŸÄ±ndaki refakatÃ§i kadÄ±na tecavÃ¼z etmeye kalktÄ±. Polis tarafÄ±ndan el konulan olayda Ã¶nce suÃ§lamayÄ± itiraz edip rahat tavÄ±rlar sergileyen ÅŸÃ¼pheli, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±kÄ±nca AydÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ahlak polisi tarafÄ±ndan kelepÃ§elenerek gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Olay, AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ä°.K. gece yarÄ±sÄ± hastaneye girip ÅŸeytani bir planla Ã§ocuk servisine Ã§Ä±ktÄ±. Serviste hasta olan Ã§ocuÄŸu ile yatmakta olan ve ismi gizli tutulan kadÄ±nÄ±n odasÄ±na giren zanlÄ±, iddiaya gÃ¶re, genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±p gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ emmeye baÅŸladÄ±. Talihsiz kadÄ±n bir anda neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atmaya baÅŸlayÄ±nca zanlÄ± da kadÄ±nÄ±n odasÄ±ndan hÄ±zlÄ±ca Ã§Ä±kÄ±p orta holde hava alÄ±yormuÅŸÃ§asÄ±na tavÄ±r sergiledi.
BaÄŸÄ±rÄ±ÅŸlar ve Ã§Ä±ÄŸlÄ±k sesleri Ã¼zerine hastane gÃ¼venliÄŸi ve polis hemen Ã§ocuk servisinin olduÄŸu kata Ã§Ä±ktÄ±. Herkesin uyuduÄŸu bir sÄ±rada genellikle anneleri ile yatan Ã§ocuk hastalarÄ±n bulunduÄŸu katta ÅŸÃ¼pheli bulunan Ä°.K. isimli ÅŸahÄ±s, hastane polisine teslim edildi. Ä°hbar Ã¼zerine hastaneye gelen polislerle rahat tavÄ±rlar ve kendinden emin bir halde konuÅŸup, iddialarÄ± reddeden ÅŸÃ¼pheli Ä°.K. sigara iÃ§mek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak istedi. Polisler olay netlik kazanÄ±ncaya kadar ÅŸahsÄ±n baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.
Kamera kayÄ±tlarÄ±ndan sonra kelepÃ§elenip gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan asayiÅŸ ekipleri hastanenin gÃ¼venlik kameralarÄ±ndan sorumlu teknisyeni gece yarÄ±sÄ± evinden getirip olayÄ±n meydana geldiÄŸi kat ve koridordaki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± izledi. Bu sÄ±rada hastaneye gelen Ahlak MasasÄ± Ekipleri de ÅŸÃ¼pheli ile bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Polisler, geriye dÃ¶nÃ¼k kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± izlemeye baÅŸladÄ±. Kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± izledikten sonra polisler olayÄ±n faili olarak Ä°.K. isimli ÅŸÃ¼pheliyi kelepÃ§eleyerek gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ã‡EÅžTEPE ATATÃœRK ORTAOKULU'NDAN KERMES

Share

BENZER HABERLER

Ã–zakcan 2017’ye Ã–ztÃ¼rk Ã‡iftinin Evinde Girdi

Ã–zakcan 2017’ye Ã–ztÃ¼rk Ã‡iftinin Evinde Girdi

21 Engelli Ã–ÄŸrenci Avrupa Yolunda

21 Engelli Ã–ÄŸrenci Avrupa Yolunda

PlakasÄ± Belirlenen TÄ±r SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Teslim Oldu

PlakasÄ± Belirlenen TÄ±r SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Teslim Oldu

HOÅž GELMEDÄ°N 2017!

HOÅž GELMEDÄ°N 2017!

Balkondan DÃ¼ÅŸen AlkollÃ¼ Ã–ÄŸrenci YaÅŸam SavaÅŸÄ± Veriyor

Balkondan DÃ¼ÅŸen AlkollÃ¼ Ã–ÄŸrenci YaÅŸam SavaÅŸÄ± Veriyor

AydÄ±nâ€™da Feci Kaza

AydÄ±nâ€™da Feci Kaza

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETÄ°KET BULUTU

alaaddin demirÃ¶zÃ¼ aleyna Ã¶zen ali asgar Ã¶zen alp ayaydÄ±n anÄ±l muharrem Ã¶zen atila sertel aziz sarÄ± bilim cenaze dans akademisi darp esrar eÄŸlenceli fizik akademisi haluk alÄ±cÄ±k iskender yÃ¶nden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlÄ±k akademisi minik tales matematik akademisi neÅŸeli biyoloji akademisi nurettin Ã¶zkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoÄŸlu sanat saniye yÄ±ldÄ±rÄ±m serkan kurnaz step tamer bacaksÄ±z toplum destekli polis uyuÅŸturucu uzay akademisi vergi yaratÄ±cÄ± drama yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k yaÅŸar pektaÅŸoÄŸlu Ã§Ä±lgÄ±n kimya akademisi ÅŸaban Ã¼stÃ¼ndaÄŸ ÅŸehit
#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°

takvim
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE