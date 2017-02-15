GENÇLİK VAKFI, ŞEHİTLER İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜ

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Aydın İl Temsilciliği şehitlerin ruhuna lokma döktürdü.

Ramazanpaşa Cami önünde döktürülen lokmada, vakıflarının kuruluş amacı ile ilgili olarak bilgi veren Türkiye Gençlik Vakfı Aydın İl Temsilcisi Murat Gün amaçlarının gençliğe hizmet olduğunu belirtti.

2013 yılında kurulan ve yaklaşık 10 üyesi bulunan Gençlik Vakfının, 10 yaş ile 35 yaş arasındaki gençlere hitap ettiğini söyleyen Murat Gün;

“Türkiye Gençlik Vakfı Gençliğe hizmet edilmek üzere kurulmuş bir vakıf. 2013 yılında kuruldu. 10 yaş ile 35 yaş arasındaki tüm gençliğe hitap ediyoruz. Eğitim, kültür, kişisel gelişim faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye bir süreçten geçiyor, ondan dolayı da şehitlerimiz oluyor ,şehitlerimizin anısına burada halkımıza bir lokma hayrı düzenledik. Rabbim inşallah bir daha şehit acısı göstermez bu ülkeye. Allah’ım devletimize milletimize yardım etsin. Gençlik alanında da sağlam bir gençlik yetişecek ki ülkesine, vatanına, milletine hizmet etsin. Tabandan bir gençlik yetişmediği zaman gelecek yıllar adına endişe oluyor.” diye konuştu.