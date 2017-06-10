Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
10 Haziran 2017
Efeler, YaÅŸam

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

TÃ¼rk Hava Kurumu AydÄ±n Åžubesi GenÃ§ Kanatlar TopluluÄŸu, Efeler Sevgi Yolu’nda stand aÃ§arak yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sergilediler.
YÄ±l boyunca yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± el yapÄ±mÄ± uÃ§aklarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan ve uÃ§uÅŸ kÄ±yafetleri ile farkÄ±ndalÄ±k yaratan Â TÃ¼rk Hava Kurumu AydÄ±n Åžubesi Ã¼yesi genÃ§lerÂ  Ramazan ayÄ± nedeniyle fitre ve zekatta toplayarak kurumlarÄ±na maddi anlamda kazanÃ§ elde etmek iÃ§in stand aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler.
TÃ¼rk Hava Kurumu AydÄ±n Åžubesi GenÃ§ Katanlar TopluluÄŸu Ã¼yesi Furkan Karakaya; “Biz her TÃ¼rk Hava Kurumu’nun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde yine burada stand aÃ§arak kurumumuzun tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±yoruz. BugÃ¼n de Ramazan ayÄ± iÃ§erisinde olduÄŸumuz iÃ§in hem kurumumuzu tanÄ±tmak hem de fitre ve zekat toplayabilmek iÃ§in el yapÄ±mÄ± uÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ± burada sergileyerek satÄ±ÅŸa sunduk. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yine aynÄ± yerde standÄ±mÄ±zÄ± aÃ§arak kurumumuza maddi anlamda katkÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz. AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n desteklerini bekliyoruz.” dedi.
(GÃœNER DOKUYUCU)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  "KENT KÃœLTÃœRÃœ" RESÄ°MLERÄ° Ã–DÃœLLENDÄ°RÄ°LDÄ°
Share

BENZER HABERLER

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

CHP’LÄ° KADINLARDAN “Ä°FTAR SOFRAMIZI SÄ°ZE GETÄ°RDÄ°K” PROJESÄ°

CHP’LÄ° KADINLARDAN “Ä°FTAR SOFRAMIZI SÄ°ZE GETÄ°RDÄ°K” PROJESÄ°

20 yÄ±llÄ±k Ã§ile 10 hafta sonra bitiyor

20 yÄ±llÄ±k Ã§ile 10 hafta sonra bitiyor

Alim09 MaÄŸdurlarÄ± yetkililerden yardÄ±m istedi

Alim09 MaÄŸdurlarÄ± yetkililerden yardÄ±m istedi

Ä°zgÃ¼’den ‘AksÃ¼t’ AÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°zgÃ¼’den ‘AksÃ¼t’ AÃ§Ä±klamasÄ±

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
BugÃ¼n 06/11 50%
YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar. GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ muhtemeldir. En yÃ¼ksek 29Â°C. RÃ¼zgÃ¢r K, 10 - 15 km/saat. YaÄŸmur ihtimali %50.
ParÃ§alÄ± Bulutlu
BugÃ¼n 06/11 20%
ParÃ§alÄ± Bulutlu
ParÃ§alÄ± Bulutlu. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 16Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KD, 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5420

  • Euro

    3,9656

  • BIST

    98.943

  • AltÄ±n

    144,2913

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE