GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

TÃ¼rk Hava Kurumu AydÄ±n Åžubesi GenÃ§ Kanatlar TopluluÄŸu, Efeler Sevgi Yolu’nda stand aÃ§arak yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sergilediler.

YÄ±l boyunca yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± el yapÄ±mÄ± uÃ§aklarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan ve uÃ§uÅŸ kÄ±yafetleri ile farkÄ±ndalÄ±k yaratan Â TÃ¼rk Hava Kurumu AydÄ±n Åžubesi Ã¼yesi genÃ§lerÂ Ramazan ayÄ± nedeniyle fitre ve zekatta toplayarak kurumlarÄ±na maddi anlamda kazanÃ§ elde etmek iÃ§in stand aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler.

TÃ¼rk Hava Kurumu AydÄ±n Åžubesi GenÃ§ Katanlar TopluluÄŸu Ã¼yesi Furkan Karakaya; “Biz her TÃ¼rk Hava Kurumu’nun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde yine burada stand aÃ§arak kurumumuzun tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±yoruz. BugÃ¼n de Ramazan ayÄ± iÃ§erisinde olduÄŸumuz iÃ§in hem kurumumuzu tanÄ±tmak hem de fitre ve zekat toplayabilmek iÃ§in el yapÄ±mÄ± uÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ± burada sergileyerek satÄ±ÅŸa sunduk. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yine aynÄ± yerde standÄ±mÄ±zÄ± aÃ§arak kurumumuza maddi anlamda katkÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz. AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n desteklerini bekliyoruz.” dedi.

(GÃœNER DOKUYUCU)