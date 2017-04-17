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17 Nisan 2017
Efeler, Kültür Sanat

FOTO SAFARİ GEZİSİ DÜZENLENECEK

Turizm Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nce  Efeler Belediyesi sponsorluğunda 19 Nisan Çarşamba günü  fotoğraf sanatçıları için gezi düzenlendiği bildirildi.
Efeler’deki kültürel ve tarihi yerlerin fotoğraf sanatçıları tarafından gezilerek fotoğraflanacağı Foto Safari Gezisi’ne isteyen fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar katılabilecek.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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