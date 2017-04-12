MHP Eski İl Kadın Kolları Başkanı Serap Cambazoğlu gazetemize özel bir açıklama yaparak, 16 Nisan Referandumu’nda HAYIR diyeceğini açıkladı.

“Dün neredeysek bugün aynı yerdeyiz. Milletimizin ve devletimizin devamlılığı için hayır diyoruz.” diyen Cambazoğlu, Hayır demesinin nedenlerini ise şöyle anlattı;

“AKLIN YOLU BİR”

“Hayır kullanmamızın en önemli nedenini açıklamak istiyorum, çünkü bu konuda çok fazla baskı var özellikle Ülkücü hareketin üzerinde. Biz şu şu gruplar evet dediği için ya da şu şu gruplar hayır dediği için hayır diyor değiliz. Aklın yolu bir. Allah herkese beyin vermiş, düşünsün, idrak etsin, irdelesin diye. Biz de kamuoyundaki gelişmeleri, dış ilişkilerde Türkiye içindeki olaylarda yazıları ve fotoğrafları iyi okuyabiliyoruz, bu düşünceyle falancanın karşısında olmak için hayır, ya da filancanın yanında olmak için evet diye bir düşüncemiz yok. Tamamen şahsi fikrimizle, akıl ve mantıkla hayır diyoruz. Birçok Türk Milliyetçisinin de aynı düşünceyle hayır diyeceğine canı gönülden inanıyoruz ve biliyoruz. Sessiz kalanların da, belki bulundukları konumdan dolayı aleni bir şekilde hayır diyemediklerini, ama onların da düşüncesinin hayırdan yana olduğunu biliyoruz, görüyoruz.”

“EVET’İN SONUNDA HÜSRAN, HAYIR’DA ÜMİT GÖRÜYORUZ”

Ülkücülerin büyük bir çoğunluğunun da hayır diyeceğini ifade eden Cambazoğlu; “Devlet ve milletten yana taraf alan, geçmişte, ikballerini, eğitim hayatlarını sona erdirmiş, cezaevlerine girmiş ağabeyilerimiz, dün kendilerini vatan için feda etmişler, bugünde sokaklarda hayır için çalışıyorlarsa demek ki kendileri için bir beklentileri yok. Bütün arzu ve istekleri memleket için. Neden hayır dediğimiz hususunda evetin sonunda hüsran, hayırda ümit gördüğümüz için hayır, güzel günlerin başlangıcı olacağına inandığımız için, tek adam rejimine karşı olduğumuz için, parti devletine, Meclis’in tasfiyesine, sorumsuz yönetime, teslim alınmış yargıya, ortak değerlerin tahribine, bölünmeye ve padişahlarda olmayan, Atatürk’e bile verilmeyen yetkilerin seçilmiş bir krallık gibi tek adamlık rejimine hayır diyoruz.” dedi.

“BU ANAYASADA HALKIN HUZURU İÇİN BİRŞEY YOK”

Oylanacak Anayasa’da halkın huzuru için birşey olmadığını iddia eden Cambazoğlu; “ 2009’da Güneydoğu sorununu çözmek adına yola çıkıyoruz diyenlerin demokratik açılım, barış süreci, Kürt sorunu, açılım süreci gibi başka başka isimlerle aslında ne olduğunun, içerik olarak tam kendilerinin de bilmedikleri belirsiz bir sürece bizi soktuklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aldığı zararları hep birlikte yaşadık. Bugün yine aynı şekilde Başkanlık sistemi de Türk Tipi sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi gibi her gün farklı isimlerle adlandırılan, sanki kendileri de konuya yeterince vakıf değilmiş gibi bir belirsizlik ortamında Türk milliyetçileri elbette hayır diyecektir. Bu çok önemli. Yeni Anayasa’da başkanı denetleme mekanizması yok, hesap sorma mekanizması yok, Meclis’i feshederek yetki koymuşlar, her gün televizyonlarda milli irade diyenler bugün Meclis’i kapatma yetkisini neden istiyor? Bunu neden istiyorlar, bunda amaç ne? Milletin sesi olan Meclis’in kapanmaması için hayır diyerek irademize ve demokrasimize Türk Milliyetçileri olarak sahip çıkacağız. Bu anayasada halkın huzuru için birşey olmadığını görüyoruz. Seçimle gelmeyen bir Başkan yardımcısına ülke yönetimi nasıl teslim edilecek? Bir kişi için yapılan Anayasa, bütün gücü bir kişiye vermek akıl karı değil. Hakları güvence altına alınmış herkes gibi eşit bir yurttaş olmak için bir HAYIR diyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÜLKENİN GELECEK YILLARINI OYLAYACAĞIZ”

“Siyasi görüşü ne olursa olsun, ortak paydası vatan olan bütün vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir şey var ki, buna her kesim vatandaşımız dahil bu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil.” diyen Cambazoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu milletvekilliği seçimi değil, Belediye Başkanlığı seçimi değil. Bu referandumda, mevcut Cumhurbaşkanı ve Hükümet ile, iktidar partisini oylamıyoruz, ülkenin gelecek yıllarını ve istikbalini oylayacağız. Bunu özellikle AKP’li arkadaşlarımızın bilmesinde fayda var, çünkü bu seçim Türkiye’nin rejimiyle ilgili bir seçim. Dün AKP’ye ya da başka bir partiye oy vermiş olabilirler, ama bu bir seçim değil, bu bir referandum ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için atılacak bir adım.” dedi.

“DÜN NEREDEYSEK BUGÜN AYNI YERDEYİZ”