Etüt merkezinde çıkan yangında korkulu anlar

Aydın’ın Efeler ilçesinde, özel bir etüt merkezinin arşiv bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; saat 15.30 sıralarında Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokakta bulunan bir binanın 4’üncü katında faaliyet gösteren etüt merkezinin arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arşiv bölümündeki kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangından yükselen duman bir anda etüt merkezi ve iş hanının diğer bölümlerini kapladı. Paniğin yaşandığı yangın sırasında etüt merkezinde ve iş hanının diğer odalarında bulunanlar binadan kısa sürede çıkmayı başardı.

Etüt merkezinin arşivinde meydana gelen yangın, merkezin kendi görevlileri tarafından söndürüldü. Olayın ihbar edilmesi üzerine iş hanında gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri, maddi hasarın oluştuğu arşivde inceleme yaptı. (İHA)