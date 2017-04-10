Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Nisan 2017
Efeler, Ekonomi

ERİKLER EL YAKIYOR

Bahar ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik cep yakıyor.
Manav tezgahlarında yerini alan eriğin kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.
Pet bardaklarla 100’er gram olarak alıcısını bekleyen erikler 3 liradan satışa sunuluyor.
100 GR ERİK 5 LİRA
15 yıldır meyve sebze işini yaptığını söyleyen esnaf Mehmet Köse; kilosunu 30 liradan sattıkları eriği ancak gram olarak satabildiklerini belirtti ve; “Şu anda eriğin fiyatı yine iyi sayılır. Geçtiğimiz haftalarda 250 ila 300 lira arasında değişiyordu. Alıcı bulmak mümkün değildi. Şu anda yine pahalı ama yinede çok nadir de olsa alıcı bulabiliyoruz. Özellikle eriği çok sevenler, hamile bayanlara, çocuklara satışlarımız oluyor. Şimdiye kadar kilo ile alan olmadı. Alanlar tadımlık alıyorlar. Fiyatları görünce şok oluyorlar. En çok alan yarım kilo yada 250 gram alan oldu ama o da tabi bir tane en fazla iki tane oldu. Bu fiyatların biraz daha böyle devam edeceği görülüyor. Fakat bir iki haftaya kadar erik fiyatları makul seviyelere inecektir diye düşünüyorum.” dedi.
ÇAĞLA 15 LİRA
Yine bahar aylarının vazgeçilmez meyvesi olan Çağla da tezgahlarındaki son günlerini yaşıyor olmasına rağmen fiyatları el yakıyor.
Kilosu 15 liradan satılan çağlanın bitmek üzere olduğunu ifade eden esnaf Mehmet Köse, çağlanın fiyatının da yine 30 liradan 15 liraya kadar düştüğünü söyledi.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  RENKLİ PALETLER GRUBU'NDAN KARMA RESİM SERGİSİ
Share

BENZER HABERLER

23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor

23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor

Okullara bir gün referandum tatili

Okullara bir gün referandum tatili

68 yaşında liseyi bitirdi

68 yaşında liseyi bitirdi

CÜ’den Uluslararası Bilimsel Çalışma

CÜ’den Uluslararası Bilimsel Çalışma

Üniversiteliler Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında eğitim verdi

Üniversiteliler Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında eğitim verdi

Başak IQ Center Bilim Parkı Didimlilerle buluştu

Başak IQ Center Bilim Parkı Didimlilerle buluştu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/11 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 24°C. D rüzgâr GGB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Çok Bulutlu
Bugün 04/11 0%
Çok Bulutlu
Çok bulutlu. En düşük 10°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7313

  • Euro

    3,9509

  • BIST

    91.240

  • Altın

    150,6706

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE