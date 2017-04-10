ERİKLER EL YAKIYOR

Bahar ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik cep yakıyor.

Manav tezgahlarında yerini alan eriğin kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.

Pet bardaklarla 100’er gram olarak alıcısını bekleyen erikler 3 liradan satışa sunuluyor.

100 GR ERİK 5 LİRA

15 yıldır meyve sebze işini yaptığını söyleyen esnaf Mehmet Köse; kilosunu 30 liradan sattıkları eriği ancak gram olarak satabildiklerini belirtti ve; “Şu anda eriğin fiyatı yine iyi sayılır. Geçtiğimiz haftalarda 250 ila 300 lira arasında değişiyordu. Alıcı bulmak mümkün değildi. Şu anda yine pahalı ama yinede çok nadir de olsa alıcı bulabiliyoruz. Özellikle eriği çok sevenler, hamile bayanlara, çocuklara satışlarımız oluyor. Şimdiye kadar kilo ile alan olmadı. Alanlar tadımlık alıyorlar. Fiyatları görünce şok oluyorlar. En çok alan yarım kilo yada 250 gram alan oldu ama o da tabi bir tane en fazla iki tane oldu. Bu fiyatların biraz daha böyle devam edeceği görülüyor. Fakat bir iki haftaya kadar erik fiyatları makul seviyelere inecektir diye düşünüyorum.” dedi.

ÇAĞLA 15 LİRA

Yine bahar aylarının vazgeçilmez meyvesi olan Çağla da tezgahlarındaki son günlerini yaşıyor olmasına rağmen fiyatları el yakıyor.

Kilosu 15 liradan satılan çağlanın bitmek üzere olduğunu ifade eden esnaf Mehmet Köse, çağlanın fiyatının da yine 30 liradan 15 liraya kadar düştüğünü söyledi.