ERGÜN POYRAZ CUMARTESİ ETKİNLİKLERİNİN KONUĞUYDU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği Cumartesi etkinliklerinin bu haftaki konuğu araştırmacı yazar Ergün Poyraz oldu.

ADD Şube binasında düzenlenen etkinliğe; ADD Şube Başkanı Günver Güneş ve ADD üyeleri katıldılar.

Yazar Ergün Poyraz, FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kendisinin konuyla ilgili çok fazla mücadelelerinin olduğunu vurguladı ve özetle şöyle konuştu;

“Başımızda ülkeyi 15 seneden beri yöneten ama diktatör olmadığını söyleyen, her türlü özgürlükten yana taraf olduğunu anlatan bir şahıs var. Ben O’na inanıyorum. Diktatör olsa zaten yanmıştık. Cumhurbaşkanı olacağı zaman bir kanun değişikliği hazırlandı. Birinci şart ‘Cumhurbaşkanlığı için ilkokul diploması yeter’di. Fakat bunu kanunlaştıramadı. Her zaman söylüyoruz, o koltuktan inmesi için tek bir yol var. O da diploma. Diplomayı gündeme getirdim, ardından yine kıyamet kopmaya başladı. Diploma olayının üzerinde durmamızın en büyük nedeni, eğer diploması yoksa cumhurbaşkanlığı düşmekle kalmaz, atadığı herkesin görevleri düşer. Yaptığı bütün işler geçersiz olur.”