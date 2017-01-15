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15 Ocak 2017
Efeler, KÃ¼ltÃ¼r Sanat

ENTRÄ°KALI DOLAP KOMEDYASI

EntrikalÄ± Dolap KomedyasÄ±, AydÄ±n’lÄ± tiyatro severler ile buluÅŸuyor.
Efeler Belediyesi organizasyonu olan tiyatro oyunu Ã¼cretsiz olarak Dr.Hidayet SayÄ±n Sahnesi’nde 18 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat:20.00’de gÃ¶sterimde olacak.
Yunus Emre GÃ¼mÃ¼ÅŸ’Ã¼n yazdÄ±ÄŸÄ± ve Nurten Helik’in yÃ¶nettiÄŸi iki perdelik komedi oyununun konusu ise ÅŸÃ¶yle;
“Ä°yilik ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼k denen kavramlar her insanda vuku bulan karÅŸÄ±tlÄ±klardÄ±r.
Bu karÅŸÄ±tlÄ±klar, oyundaki karakterlerin bir elbise dolabÄ± etrafÄ±nda kendi dolaplarÄ±nÄ± Ã§evirmelerine yol aÃ§Ä±yor.”
(KUDRET CAN)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Efeler'de Orman YangÄ±nÄ±
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