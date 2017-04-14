Enginar sofraların vazgeçilmezi

Sofraların vazgeçilmezi durumundaki Enginar Aydın’da en çok tüketilen sebzeler arasında yer alıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesinde yaygın olarak yetiştirilen enginar hasat sonrası pazarlara ulaştırılarak satışa sunuluyor.

Beslenme uzmanları tarafından karaciğer ve mide dostu olarak lanse edilen Enginar, şifa dostu olarak da biliniyor.

Aydın’da yaygın olarak tüketilen enginar, yılın 6-7 ayı sofralardaki yerini alarak, hem üreticisine kazandırıyor, hem de tüketicisine sağlıklı beslenmede faydalı oluyor.

Pazarlarda demeti 5 TL ye alıcı bulan enginar, yemek ve salata olarak sofraları süslüyor.

Enginar satışlarından oldukça memnun olduklarını ifade eden satıcılar, tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyleyerek, enginarın Mayıs ayı sonu gibi tezgahlarda yer almayacağını ifade ettiler.

Aydın’ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesinden enginar üreticisi Bingül Yılmaz, pazarlarda enginar satışının Mayıs ayı sonunda biteceğini belirtti.

Yılmaz, “Bu sene Gölhisar’da 10 dönüm alanda enginar üretimi yaptık. Kasım ayı başlarında pazarlarda satışlarımız başladı. Ürettiğimiz enginarları Aydın pazarında kendimiz satarken,hem de toptancılar aracılığı ile İzmir pazarlarına da gönderiyoruz. Müşterilerimiz ürettiğimiz enginarların çok lezzetli olduğunu söylüyor. Enginarın yemeği, dolması ve salatası yapılıyor. Sağlık açısından çok faydalı. Mayıs ayı sonunda ise artık pazarda enginar göremezsiniz. Müşterilerimiz enginar yemek istiyorsa ellerini çabuk tutmalı” diye konuştu.

Enginarların pazara yolculuğu

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesinde yaygın olarak yetiştirilen enginarlar hasat sonrasın kamyon ve kamyonet tarzı araçlarla Aydın ili genelindeki pazarlara ve İzmir, İstanbul, Manisa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere de gönderiliyor. Zaman zaman araba ile pazara ulaştırılan enginarların taşınması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Aydın’da sertifikalı enginar üretimi için çalışmalar sürüyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde 700 dekar ve 50 parsel alanda enginar üreticileri ile yürütülen proje ile üretimin tüm aşamaları kayıt altına alınarak, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması hedefleniyor. Aydın’da 2016 yılında tamamı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden karşılanan İyi Tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Efeler ilçesinde yaklaşık 700 dekar 50 parsel alanda Enginar üreticileri ile yürütülüyor. (İHA)