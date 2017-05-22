Engellilerin yüzü Efeler Belediyesi ile güldü

Efeler Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle engelliler ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Efeler Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelliler için bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Efeler Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, öğrenciler ile kahvaltı etti. Kahvaltının ardından okuldan merkezden mezun olan Ozan Çobanoğlu’nun zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen okul öğrencileri ile birlikte Başkan Yardımcısı Ünal’da öğrenciler ile birlikte halay çekerek onların neşelerine ortak oldu.

Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, “Türkiye’de engellilik oranı çok yüksek. Belediye olarak engelleri aşmanın engelleri kaldırmakla olduğunu bilen ve bu yönde düşünen bir belediyeyiz. Buradan yola çıkarak Aydın’da engelleri kaldırmak ve engelli vatandaşlara da kültürel sosyal alanlarda erişebilirliklerini sağlamak için olanaklarımız ölçüsünde ne yapmak gerekiyorsa bunu uygulamak kararındayız. Bu yolda da adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Özürlülük değil özgürlük olsun diyoruz” dedi.

Engelliler haftasında bir diğer etkinlik de Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve işitme cihazları satan özel bir işletmenin desteği ile gerçekleşen etkinlikte Ufuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 10 öğrenci ebru yaparak kendi eserlerini oluşturdular. 10 öğrenci teker teker tezgahın başına geçerek eğitmen eşliğinde ebru yaptı. Birbirinden farklı ve güzel eserler oluşturan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, etkinliğe katılan çocuk öyküleri yazarı Zehra Ünüvar kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye etti. (İHA)