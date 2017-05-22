Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
22 Mayıs 2017
Efeler

Engellilerin yüzü Efeler Belediyesi ile güldü

Efeler Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle engelliler ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında engelli bireyler gönüllerince eğlendi.
Efeler Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelliler için bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Efeler Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, öğrenciler ile kahvaltı etti. Kahvaltının ardından okuldan merkezden mezun olan Ozan Çobanoğlu’nun zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen okul öğrencileri ile birlikte Başkan Yardımcısı Ünal’da öğrenciler ile birlikte halay çekerek onların neşelerine ortak oldu.
Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, “Türkiye’de engellilik oranı çok yüksek. Belediye olarak engelleri aşmanın engelleri kaldırmakla olduğunu bilen ve bu yönde düşünen bir belediyeyiz. Buradan yola çıkarak Aydın’da engelleri kaldırmak ve engelli vatandaşlara da kültürel sosyal alanlarda erişebilirliklerini sağlamak için olanaklarımız ölçüsünde ne yapmak gerekiyorsa bunu uygulamak kararındayız. Bu yolda da adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Özürlülük değil özgürlük olsun diyoruz” dedi.
Engelliler haftasında bir diğer etkinlik de Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve işitme cihazları satan özel bir işletmenin desteği ile gerçekleşen etkinlikte Ufuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 10 öğrenci ebru yaparak kendi eserlerini oluşturdular. 10 öğrenci teker teker tezgahın başına geçerek eğitmen eşliğinde ebru yaptı. Birbirinden farklı ve güzel eserler oluşturan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, etkinliğe katılan çocuk öyküleri yazarı Zehra Ünüvar kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  EFELER BELEDİYESİ'NDEN HIDIRELLEZ COŞKUSU

Share

BENZER HABERLER

Aydın’da memur adayları KPSS’de ter döktü

Aydın’da memur adayları KPSS’de ter döktü

TİLKİ, KILIÇDAROĞLU’NUN TOPLANTISINA KATILDI

TİLKİ, KILIÇDAROĞLU’NUN TOPLANTISINA KATILDI

ADD’DEN PROTESTO VE İMZA KAMPANYASI

ADD’DEN PROTESTO VE İMZA KAMPANYASI

2. Tales Matematik Festivali finaline 700 öğrenci katıldı

2. Tales Matematik Festivali finaline 700 öğrenci katıldı

İNCİ; “UYANIK VE DUYARLI OLACAĞIZ”

İNCİ; “UYANIK VE DUYARLI OLACAĞIZ”

İNCİ’DEN 19 MAYIS MESAJI

İNCİ’DEN 19 MAYIS MESAJI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Pazartesi 05/22 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C.
Açık
Pazartesi 05/22 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5614

  • Euro

    4,0022

  • BIST

    96.400

  • Altın

    144,4668

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE