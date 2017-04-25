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25 Nisan 2017
Efeler, Eğitim, Yaşam

ENGELLİLER YARARINA KERMES

 

Kocatürk Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi, Engelliler yararına kermes düzenledi.
Efeler Sevgi Yolu’nda düzenlenen kermeste, okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin hazırladıkları çeşitli ürünler satışa sunuldu.
Kocatürk Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi olarak ilk defa düzenledikleri kermesin tüm gelirini Engelliler Derneği yararına hazırladıklarını Okul öğretmenlerinden Emine Süren; “Okulumuz öğretmen, öğrencilerimiz ve velilerimizin katkılarıyla hazırladığımız çeşitli el emeği ürünlerini düzenlediğimiz kermesle satışa sunduk. Buradan elde edeceğimizin gelirin tamamını Engelliler Derneği’ne bağışlayacağız. Okul olarak ilk defa böyle bir etkinlik düzenledik. Katkı veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.
Kermesimizde ayrıca öğrencilerimiz, resim derslerinde yaptıkları tuvaller ve su kabaklarını da burada satılması için  bağışladılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
(GÜNER DOKUYUCU)

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