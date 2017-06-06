ENGELLİLER SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYOR

“EĞİTİMİMİZE DEĞİL, FİZİKSEL YAPIMIZA BAKIYORLAR”

Aydın Tüm Engelliler Derneği (AYTÜMENDER) seslerini duyurmak ve maddi gelir elde etmek için kermes düzenledi.

Sevgi Yolu’nda kurulan hediyelik eşya ve takılardan oluşan sergiye Aydın’lı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Henüz çok yeni olmasına rağmen 63 üyesi bulunan Aydın Tüm Engelliler Derneği Başkan Vekili Emine Karakış, amaçlarının seslerini duyurmak ve derneklerine maddi kazanç elde etmek olduğunu belirtti.

“SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ”

Karakış; “Derneğimiz 2016 yılının Nisan ayında kuruldu. Öncelikle düzenlediğimiz bu stantlarla halka kendimizi tanıtmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Aydın genelinde yaklaşık olarak 24 tane engelli derneği var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Üyelerimizin ve gönüllü arkadaşlarımızın yaptıkları takı tasarımlarını, hediyelik eşyaları burada satışa sunduk. Halkımızın ilgisi oldukça güzel. Sesimize kulak veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“TABULARI YIKMAK İSTİYORUZ”

Aydın Tüm Engelliler Derneği’nin çalışmalarından da bahseden Karakış; “Dernek olarak Aydın bölgesinde veri tabanı oluşturmayı düşünüyoruz. Oluşturacağımız veri tabanı ile Aydın’da dışarıya çıkamayan kaç tane engelli arkadaşımız var onların sayısını ortaya koymak istiyoruz. Bunun dışında ayrıca konut ve işyeri projelerimiz var. Engelliler adına bir iş yeri açmak istiyoruz. Orada engelli arkadaşlarımızı istihdam etmek istiyoruz. Biz engellilerin dışarıda iş bulmaları çok zor, bize iş vermiyorlar. İşverenler eğitimimize bakmıyorlar, direk fiziksel yapımıza bakıyorlar. Fiziksel yapımızdan dolayı bir çok firmalar ceza ödemeye razı oluyorlar ama yinede engellileri çalıştırmıyorlar. Biz bu tabuları yıkmak için kendi iş yerimizi kurmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

(GÜNER DOKUYUCU)