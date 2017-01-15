ENGELLÄ°LER KAHVALTIDA BULUÅžTU

7-14 Ocak tarihleri arasÄ±nda kutlanan “Beyaz Baston GÃ¶rme Engelliler HaftasÄ±” kapsamÄ±nda AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi Turistik Park’ta kahvaltÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

DÃ¼zenlenen etkinliÄŸe; AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen, DerneÄŸin Fahri BaÅŸkanÄ±, Esin Merdin, CHP AydÄ±n KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe Ã–zdemir, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin temsilcileri ve dernek Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

“HAYATI PAYLAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N ENGEL YOKTUR”

“Beyaz Baston GÃ¶rme Engelliler HaftasÄ±” kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte ilk olarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi Fahri BaÅŸkanÄ± Esin Merdin, Beyaz Bastonun gÃ¶rme engelliler iÃ§in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sembolÃ¼ olduÄŸunu dile getirdi.

Merdin konuÅŸmasÄ±nda; “GÃ¶rme engelliler iÃ§in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sembolÃ¼ olan beyaz bastonun sizlerin Â hayatÄ±ndaki Ã¶nemini Ã§ok iyi biliyoruz. Bu nedenle bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r 18 fahri Â Ã¼yelerimizle birlikte sizlerin Ã¶nÃ¼ndeki Â engelleri bir nebze dahi olsa kaldÄ±rabildiysek ne mutlu bizlere. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de sizlerle omuz omuza vererek engelleri hep birlikte aÅŸacaÄŸÄ±z. Sizlerle birlikte olmak bizleri son derece mutlu etmektedir. HayatÄ± paylaÅŸmak iÃ§in engel yoktur.” ifadelerini kullandÄ±.

Fahri BaÅŸkan Esin Merdin’in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye gelen AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen de, Bitlis’te Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlere rahmet dileyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda; Beyaz bastonlu gÃ¶rme engelli bireylerin beyaz bastonlarÄ±nÄ± aÃ§arak, meydanlarda Ã¶zgÃ¼rce ve kimseye muhtaÃ§ olmadan tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderebileceklerini vurguladÄ±.

Ã–zen; “Beyaz baston gÃ¶rme engelliler iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n sembolÃ¼dÃ¼r. Beyaz bastonlu gÃ¶rme engelli bir birey, beyaz bastonunu aÃ§arak caddelerde, sokaklarda, meydanlarda Ã¶zgÃ¼rce hiÃ§ kimseye muhtaÃ§ olmadan bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderebilmektedir.

Ã‡aÄŸÄ±mÄ±z teknoloji Ã§aÄŸÄ±, ne var ki teknoloji ne kadar ilerlemiÅŸ olursa olsun, ÅŸu ana kadar beyaz Â bastonun yerine geÃ§ebilecek hiÃ§bir araÃ§ icat edilemedi.” diye konuÅŸtu.

“BÃœYÃœKÅžEHÄ°R’DEN 29 ARKADAÅžIMIZA BEYAZ BASTON VERÄ°LDÄ°”

AydÄ±n’da yaÅŸayan engelli bireyler olarak Ã§ok ÅŸanslÄ± olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen konuÅŸmasÄ±nda ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

“Bizler geÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisinde ve dÃ¼n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±zla derneÄŸimizde bir beyaz baston daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirdik. 29 arkadaÅŸÄ±mÄ±za beyaz baston takdimi gerÃ§ekleÅŸti. Yine geÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisinde de SayÄ±n Valimiz bizleri arayarak haftanÄ±n ruhuna binaen haftamÄ±zÄ± kutladÄ±lar ve bizleri makamlarÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±lar. Oradaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz sÄ±rasÄ±nda bizleri heyecanlandÄ±ran ve mutlu eden bugÃ¼ne kadar bu ilde gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸ olan Â SayÄ±n Valimize sÃ¶ylediÄŸimiz bÃ¼tÃ¼n meseleleri bizlerin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Â ilgili daire mÃ¼dÃ¼rlerini talimatlandÄ±rmÄ±ÅŸ olmalarÄ± bizleri ayrÄ±ca mutlu etmiÅŸtir.

Ben her zaman bÃ¼tÃ¼n konuÅŸmalarÄ±mda ÅŸunu vurguluyorum, biz AydÄ±n’da yaÅŸayan engelli yurttaÅŸlar ve bireyler olarak Ã§ok ÅŸanslÄ± olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ÅŸeyden Ã¶nce AydÄ±n’Ä± yÃ¶neten bir anaÃ§ ruhlu Â belediye baÅŸkanÄ±mÄ±z var. Engellilerin sorunlarÄ±na duyarlÄ± olan bir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z var. DÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rende de bizlerin yanÄ±nda oldular. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§lerde de engellilerin annesi Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu ve aynÄ± zamanda da hassasiyet gÃ¶steren bir Valimizin olduÄŸunu da biliyor olmamÄ±z bizleri ayrÄ±ca mutlu etti.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±zla dÃ¼nkÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda bizlerin en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¼reÃ§lerde bizi Ã§ekip kurtarmÄ±ÅŸ olmalarÄ± ve yer tahsisinden tutun kabartma braille Ã§Ä±ktÄ± alabilmemiz ve kabartma klavye ile gÃ¶rme engelli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za kurs veriyor olmamÄ±z iÃ§in kendilerine teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Biz kendisinden razÄ±yÄ±z. Allah da onlardan razÄ± olsun.”