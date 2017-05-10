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10 MayÄ±s 2017
Efeler, GÃ¼ncel

ENGELLÄ° DERNEKLERÄ°NDEN KERMES

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Engelliler HaftasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk Kent MeydanÄ±’nda bir etkinlik dÃ¼zenledi.
DÃ¼zenlenen etkinliÄŸe; AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi Åžube BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen, Sakatlar DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet ErdÃ¶nmez, Ä°ÅŸitme Engelliler Åžube BaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ SelÃ§uk, AydÄ±n Engelliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel BalkÄ±mÂ ve engelli dernekleri Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.
Kent MeydanÄ±â€™nda bulunan AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±â€™na Ã§elenk sunumunun ardÄ±ndan Ä°ncirliova Halk EÄŸitim Merkezi ekibi tarafÄ±ndan iÅŸaret dilinde Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.
TÃ¶rende konuÅŸan AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi Åžube BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen, AydÄ±n Valisi Ã–mer Faruk KoÃ§ak’a ve AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu’na engellilerin taleplerini yerine getirmekte hassas davrandÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
“ENGELLÄ°LER Ä°STÄ°SMAR EDÄ°LÄ°YOR”
Ã–zen, Â engellilerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlara da deÄŸinerek; Â â€œBiz engellilerin eÅŸit yurttaÅŸlar olarak gÃ¶rÃ¼lmesi gerekiyor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z engelli bireylere karÅŸÄ± duyarlÄ± fakat, bir gÃ¶rme engelliye yaklaÅŸÄ±rken maalesef karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§erken yardÄ±mcÄ± olayÄ±m derken, karÅŸÄ±dan yÃ¶nlendirmelerle saÄŸa git, sola git gibi yÃ¶nlendirmeler yaparken tam tersi olmuÅŸ oluyor. Tarif eden kiÅŸinin yÃ¶n kavramÄ± kendine gÃ¶re sol bana gÃ¶re saÄŸ oluyor ve dolayÄ±sÄ±yla yine bu tip engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ oluyoruz.Â  DiÄŸer yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z problem ise engelliler istismar edilerek Ã§eÅŸitli organizasyonlar, dergiler, gazeteler Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Bu bizim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±dÄ±r. Yine kamu kurumlarÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi konusunda, engellilere uygun hale getirilmesi konusunda adÄ±mlar atÄ±lÄ±rsa iyi olur.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.
AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin Engelliler HaftasÄ± nedeniyle dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte Â engelli derneklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen kermes Ã¼rÃ¼nleri vatandaÅŸlarÄ±n beÄŸenisine sunuldu.
Kermese; Â Karacasu Engelliler DerneÄŸi, TÃ¼m Engelliler DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi, Ã‡ine Engelliler KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Didim Engelliler DerneÄŸi, AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi AydÄ±n ÅŸubesi, AydÄ±n Ä°ÅŸitme Engelliler DerneÄŸi katÄ±ldÄ±.
(KUDRET CAN)

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