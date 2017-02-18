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18 Şubat 2017
Efeler, Eğitim, Güncel

Eğitim-Sen eylemine polis müdahalesi

Aydın Efeler merkezindeki Atatürk Kent Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerine Valilik tarafından izin verilmediği için polis müdahale etti. Açıklama ve eylem yapmakta direnen çok sayıda sendika üyesi gözaltına alındı.
Aydın’da görevden alınan öğretmen arkadaşları için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi kişiler Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda çok sayıda Eğitim-Sen üyesi saat 15.00 sıralarında basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Valilik izni olmadığı gerekçesiyle polis ekipleri megafonla eylemcileri uyardı. Polisin uyarılarına rağmen oturma ve açıklama yapmakta direnen sendika üyelerine polis müdahale ederek gözaltına aldı.
Eyleme İzin Verilmedi
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Satılmış Karakaya, eylem yapmak isteyen sendikacıları Aydın Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından iznin olmadığını ifade etti. Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Ali Gün de kendilerine bu konu ile ilgili her hangi bir yasak ulaşmadığını belirterek “Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Birçok arkadaşımız ihraç edildi ve açığa alındı. KESK’in kararı ile tüm Türkiye’de bu tür açıklamalar yapılıyor. Hatta bugün Aydın sınırları içinde Kuşadası’nda aynı basın açıklaması yapıldı. Daha önceki açıklamalarımızda hiçbir sorun yaşanmazken bugün keyfi bir şekilde engellenmemizi kabul etmiyoruz. Anayasal bir suç işleniyor. Biz sendikal hakkımızı kullanıyoruz. İşimizden aşımızdan edildik bunu kabul etmemiz mümkün değil” diyerek açıklama yapmaya devam etti. Bunun üzerine çevik ve sivil ekipler eylemcileri gözaltına aldı.
Slogan Attılar
Eylemciler ifadeleri alınmak üzere polis tarafından araçlara bindirilerek karakola götürürdü. (İHA)

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