EÄžÄ°TÄ°M-Ä°Åž’TEN, EMEKLÄ° Ã–ÄžRETMENLERE PLAKET

BALIK; “TEK ADAMLIK DÃ–NEMÄ°NE KARÅžI Ã‡IKMALIYIZ”

EÄŸitim Ä°ÅŸ SendikasÄ± AydÄ±n Åžubesi, dÃ¼zenlemiÅŸ olduÄŸu kahvaltÄ±da Ã¼yeleri ile bir araya gelerek emekli olan Ã¶ÄŸretmen Ã¼yelerine plaket verdi.

Wonder Park’ta dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±lÄ± toplantÄ±ya; BirleÅŸik Kamu Ä°ÅŸ Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Hasan KÃ¼tÃ¼k, EÄŸitim Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet BalÄ±k, EÄŸitim Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Åžaban Ã–zdemir, EÄŸitim- Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Yener Bozkurt ve Â sendika Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±lar.

Plaket tÃ¶reni Ã¶ncesinde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan EÄŸitim Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Yener Bozkurt; 15 Temmuz sÃ¼recinde EÄŸitim-Ä°ÅŸ’in kapÄ±sÄ±nÄ± herkese aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan Ã¶ÄŸretmenlere destek veren tek Ã¶rgÃ¼t olduÄŸunu iddia etti ve Ã¶zetle ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

BOZKURT: “EÄžÄ°TÄ°M-Ä°Åž KAPISINI HERKESE AÃ‡MIÅžTIR”

“10 yÄ±l Ã¶nce bu yollara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 3 – 5 kiÅŸiyle, birileri bize diyordu ki bu Ã¼Ã§ beÅŸ tane kendini bilmez de ne oluyor, ne yapÄ±yorlar bunlar. Biz onlara diyorduk ki; siz Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapÄ±yorsunuz, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k yapÄ±yorsunuz, EÄŸitim-Ä°ÅŸ bu yapÄ±nÄ±n iÃ§inde duramaz, EÄŸitim-Ä°ÅŸ Ã¼lkenin emek ve sÄ±nÄ±f mÃ¼cadelesini yeniden baÅŸlatmalÄ±dÄ±r. BÃ¶yle Ã¶rgÃ¼tler, sizin gibi Ã¶rgÃ¼tler birilerine hizmet eder ama hiÃ§bir zaman bir kitle Ã¶rgÃ¼tÃ¼, bir emek Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olamazsÄ±nÄ±z demiÅŸtik. 10 yÄ±l Ã¶nce bu yolda geldiÄŸimiz ÅŸu noktaya baktÄ±ÄŸÄ±mda gerÃ§ekten eÄŸitimin, TÃ¼rkiye’nin emek mÃ¼cadelesini omuzlamÄ±ÅŸ gÃ¶tÃ¼ren bir sendika durumunda.

15 Temmuz sÃ¼recinden sonra kapÄ±sÄ±nÄ± herkese aÃ§an, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerimize, Ã¶ÄŸretmen olmayanlara bile kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±p onlara kucak aÃ§Ä±p, destek veren bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼z. Bu sÃ¼reÃ§te tek sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamayan Ã¶rgÃ¼t EÄŸitim-Ä°ÅŸ’dir. Bundan dolayÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼mÃ¼ze ciddi anlamda TÃ¼rkiye’de bir gÃ¼ven duyuluyor. Sizlerin de Â bu yapÄ±nÄ±n iÃ§erisinde olduÄŸunuzdan dolayÄ± hepinize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Emeklilerimize bundan sonraki yaÅŸamlarÄ±nda saÄŸlÄ±k mutluluk diliyorum.”

KÃœTÃœK: “GÃœN BÄ°R ARADA OLMA GÃœNÃœDÃœR”

Bozkurt’un konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye gelen BirleÅŸik Kamu Ä°ÅŸ Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Hasan KÃ¼tÃ¼k de; “Ä°nanÄ±yorum ki, buradaki bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã¼lkemizin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi sÃ¼rece iliÅŸkin tehlikenin farkÄ±ndadÄ±r. O nedenle, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem bizim iÃ§in Ã§ok daha zor ve Ã§ok daha Ã§etin geÃ§ecek bir sÃ¼reÃ§ olacak.” dedi.

AydÄ±n’Ä±n, Konfederasyon kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n en Ã¼st dÃ¼zeyde olduÄŸu kentlerden biri olduÄŸunu ifade eden KÃ¼tÃ¼k; AydÄ±n, bizim Ã¶rgÃ¼tÃ¼mÃ¼zÃ¼n gerÃ§ekten Konfederasyon kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n en Ã¼st dÃ¼zeyde olduÄŸu kentlerimizden birisidir. Maalesef Â bir Ã§ok ilde konfederasyonumuza baÄŸlÄ± diÄŸer sendikalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok da fazla etkin olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ama AydÄ±n bu konuda gerÃ§ekten Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼n, bÃ¼tÃ¼n farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zla bir arada olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.” diye konuÅŸtu.

BALIK: “EN Ã–NEMLÄ° MÃœCADELEMÄ°Z YENÄ° ANAYASA SÃœRECÄ°”

ToplantÄ±da son olarak sÃ¶z alan EÄŸitim Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet BalÄ±k ise, emekli olan Ã¶ÄŸretmenler iÃ§in mÃ¼cadelenin yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle, Yeni Anayasa sÃ¼recinde, halk oylamasÄ±nda, gÃ¶nÃ¼llerinde olan bir siyasi partiye Ã¼ye olarak, bu mÃ¼cadelenin iÃ§inde yer almalarÄ±nÄ± istedi.

Mehmet BalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

“Ã–nÃ¼mÃ¼zde Ã¶nemli sÃ¼reÃ§ler var, Ã¶ncelikle emekli aÄŸabeylerim, ablalarÄ±ma ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum, asÄ±l mÃ¼cadele ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recinde hem Meclis’teki oylamada, hem de halk oylamasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã–nceden mazeretiniz vardÄ±. Diyordunuz ki devlet memuruyuz. Åžimdi devlet memuru da deÄŸilsiniz. Hemen yarÄ±ndan tezi yok gidip gÃ¶nlÃ¼nÃ¼zdeki siyasi partiye Ã¼ye olacaksÄ±nÄ±z ve acilen bu Â mÃ¼cadelenin iÃ§inde yer alacaksÄ±nÄ±z. EÄŸer beni hala genel baÅŸkanÄ±nÄ±z olarak kabul ediyorsanÄ±z bu bir gÃ¶revdir, bu bir emirdir. Yeni Anayasa sÃ¼reci biterse, eÄŸer AKP baÅŸarÄ±lÄ± olursa artÄ±k bundan sonra kahvaltÄ±larda bir araya gelmelerden, laiklikten, Cumhuriyet’ten halkÃ§Ä±lÄ±ktan, devrimcilikten bahsetmek biraz olumsuz arkadaÅŸlar. DolayÄ±sÄ±yla en Ã¶nemli mÃ¼cadelemiz bu yÃ¶nde olmalÄ±. GeÃ§en yÄ±l biz 100 Bin imzayla Meclis kapÄ±sÄ±na gittik. Emeklilerimizin ek gÃ¶stergeleri 3 Bin 600’e Ã§Ä±kartÄ±lsÄ±n diye, HÃ¼kÃ¼met bunu kabul Â etmedi. BugÃ¼n emekli olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emekli maaÅŸlarÄ±; 2 Bin 100 Lira ile 2 Bin 300 Lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸecek bir rakamdÄ±r. Asgari geÃ§im standardÄ± ise 3 Bin 43 Lira.”

“EK GÃ–STERGELERÄ°N 3 BÄ°N 600’E Ã‡IKARTILMASI GEREKÄ°R”

“AKP iktidarÄ±na buradan sesleniyorum, acilen eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ek gÃ¶stergelerinin 3 Bin 600’e Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerekir, emeklileri yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±ndaki bu rakamdan kurtarmak gerekir ve bu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminden, AKP milletvekillerinin acilen vazgeÃ§mesi gerekir. Burada milletvekillerinin milletvekilliÄŸi iradesinin baskÄ± altÄ±na alÄ±narak tek adamlÄ±k dÃ¶nemine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesine de karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z. BirliÄŸimiz beraberliÄŸimiz daim olsun.”

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan EÄŸitim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ã¼yesi emekli Ã¶ÄŸretmenler; ElÃ§in Demirler Ultan, GÃ¼lay Ertan, GÃ¼nay Karaca, Musa Osman KaraÃ¶z, Ä°smail LaÄŸap, Mehmet AnÄ±lÄ±r, Mehmet MahleÃ§, Necla BÃ¼tÃ¼n, Nuray Zeytinci, PÄ±nar Ã–zdamar, Sabriye Ã–zdemir, Sema UygunoÄŸlu, Åževket Kayhan, Hatice Akdam’a plaketleri takdim edildi.