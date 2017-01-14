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15 Ocak 2017
AsayiÅŸ, Efeler

Efeler’in GÃ¶beÄŸinde BÄ±Ã§aklÄ± Kavga; 1 yaralÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde kent meydanÄ±nda bÄ±Ã§aklanan ÅŸahÄ±s, yaralÄ± halde bir sÃ¼re kaÃ§arak canÄ±nÄ± kurtardÄ±.
Olay, saat 00.45 sÄ±ralarÄ±nda Efeler ilÃ§esi Ä°stasyon BulvarÄ± Sevgi Yolu giriÅŸinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kan kaybÄ± ve alkollÃ¼ olduÄŸu iÃ§in kimliÄŸini ibra edemeyen bÃ¼fe iÅŸletmecisiyle 3 ÅŸÃ¼pheli arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Kentin en iÅŸlek noktasÄ± olan Sevgi Yolu giriÅŸinde yaÅŸanan kavgada tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¼fe iÅŸletmecisini sol dizinin Ã¼zerinden bÄ±Ã§aklayan ÅŸÃ¼pheliler, YaÄŸcÄ±lariÃ§i Ã‡arÅŸÄ± istikametine kaÃ§arak izlerini kaybetti.
YaralÄ± halde Sevgi Yoluâ€™ndan Hasanefendi Mahallesi 1904 SokaÄŸa kadar kaÃ§mayÄ± baÅŸaran bÃ¼fe iÅŸletmecisi, aÅŸÄ±rÄ± kan kaybÄ± nedeniyle olduÄŸu yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alkol ve kan kaybÄ±ndan dolayÄ± baygÄ±n halde ambulansa alÄ±nan yaralÄ± ÅŸahÄ±s, AydÄ±n Devlet Hastanesiâ€™ne sevk edilerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bilinci aÃ§Ä±lan ve hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen bÃ¼fe iÅŸletmecisi, Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma son kendisini bÄ±Ã§aklayan 3 ÅŸÃ¼pheliyi daha Ã¶nceden tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Mobese kameralarÄ±ndan bÄ±Ã§aklama olayÄ±na karÄ±ÅŸan kiÅŸilerin eÅŸkalini tespit eden polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ã‡AYYÃœZÃœ ÅžEHÄ°TLÄ°ÄžÄ° KIRMIZI-BEYAZ
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