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04 Ağustos 2017
Efeler

Efeler’e nazar değmeyecek

Efeler Belediyesi ekipleri tarafından kentin merkezinde bulunan Gazeteci Barış Selçuk Parkı’nda bir dizi çalışmalar yapıldı. Yeniden boyanan ve çiçeklendirilen parkta kurumuş ağaçtan yapılan nazar ağacı vatandaşların beğenisini kazandı.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kentin merkezinde kalan Gazeteci Barış Selçuk Parkı yeniden boyanarak çiçeklendirildi. Parkın içerisinde bulunan bankların genel bakımı yapılarak, elektrik trafosu ve park duvarları dekoratif olarak boyandı. Yenilenen parkta en çok ilgiyi ise kurumuş ağaçtan yapılarak nazar boncukları ile donatılan dekoratif nazar ağacı çekti.
Gazeteci Barış Selçuk Parkı’na konulan nazar ağacının Efeler ilçesini ve parklarını nazardan koruyacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özacakcan, “Belediye olarak sosyal belediyecilik anlamında başarılı çalışmalar yapıyoruz. Efeler Belediyemiz tarafından şehir merkezimizde belediyemize ait bulunan parkta yeni düzenlemeler yaparak, kurumuş ağaçtan nazar ağacı oluşturduk. Halkımız da bu yeni oluşumu beğeni ile karşıladı. Bu ağaç ilçemizi ve belediyemizi nazardan koruyacak” diye konuştu.
İlçe halkı parkta yapılan düzenlemeler sonrası Efeler Belediyesi’ne teşekkür ederek dekoratif ağaçların her parka konulmasını istedi. (İHA)

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