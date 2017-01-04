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04 Ocak 2017
Asayiş, Efeler

Efeler’de Yangın Paniği

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Aydın’da bir fırında çıkan yangın, mahalle sakinlerinin duyarlılığı ve itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangının çevredeki binalara sıçramadan söndürülmesi teselli kaynağı oldu.
Yangın saat 22.00 Sıralarında Köprülü Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında meydana geldi. Akşam faaliyetin olmadığı bir vakitte fırından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan fırının kapılarını kırarak içeri girdi.
“Fırın Sahibi Telefona Cevap Vermeyince Panik Yaşandı”
Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da içeride kimsenin olup olmadığını araştırdı. Bu sırada tanıyanların çağrılarına rağmen fırın sahibi telefonlara cevap vermeyince panik yaşandı. Fırının üst katları dahil her yeri aydınlatma cihazları ile arayan itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını belirleyince herkes derin bir nefes aldı. Pijamaları ile sokağa dökülen mahalle sakinleri telaş içinde ekiplerin çalışmalarını izledi. (İHA)

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