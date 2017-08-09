Efelerâ€™de trafik kazasÄ±: 2â€™si aÄŸÄ±r 9 yaralÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde, kamyonet ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2â€™si aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re; AydÄ±n-Ä°zmir karayolu KardeÅŸkÃ¶y mevkiinde Adem D. (23) idaresindeki 65 DF 607 plakalÄ± kamyonet ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tespit edilmeyen 44 DJ 060 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada kamyonette bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Adem D., Hicran E.D., Yunus E.D. ve Sibel D. ile otomobilde bulunan AyÅŸe I.K., Ã‡aÄŸlar F., Sibel Ã–., AyÅŸegÃ¼l F. ve Ä°rem S.K. yaralandÄ±. Hurdaya dÃ¶nen araÃ§larda sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±lar AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk mÃ¼dahalelerini olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± yaralÄ±lar Efelerâ€™deki hastanelere sevk edildi. YaralÄ±lardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.