Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
10 Ağustos 2017
Asayiş, Efeler

Efeler’de şüpheli kişi ve araç alarmı

Aydın’da sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt alan şüpheli bir araç ve şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Aydın’dan Umurlu istikametine doğru giden şüpheli şahıs ve motosikletin yakalanması için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen şahsın durumunu şüpheli bulan görevliler motosikletin ruhsatında inceleme yaptı. Ruhsatın sahte olması ihtimaline karşı plaka emniyete de bildirilerek incelemeye alındı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alarak şüpheli şahsın kimliği belirmeye ve şahsı yakalamaya çalışıyor.

 

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "LOZAN; TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’DİR"
Share

BENZER HABERLER

Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi

Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi

Yol İzin Belgesi olmayan Suriyelilere bilet satılması yasaklandı

Yol İzin Belgesi olmayan Suriyelilere bilet satılması yasaklandı

Kültür ve Sanat Evi’nin bakım ve onarımı yapıldı

Kültür ve Sanat Evi’nin bakım ve onarımı yapıldı

Sağlık Kurumlarının Afet Yönünden İncelenmesini İstediler

Sağlık Kurumlarının Afet Yönünden İncelenmesini İstediler

ERTUĞRUL’UN YENİ KİTABI ÇIKTI

ERTUĞRUL’UN YENİ KİTABI ÇIKTI

Arızalanan motorunu tamir ederken otomobil çarptı

Arızalanan motorunu tamir ederken otomobil çarptı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 08/11 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 38°C. KD rüzgâr KB değişiyor, 15 - 30 km/saat.
Açık
Bugün 08/11 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 22°C. BGB istikametinde 15 ila 30 km/saat şiddetinde olup, DGD istikametine dönen 5 ila 10 km/saat şiddetine düşen rüzgarlar.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5451

  • Euro

    4,1721

  • BIST

    107.800

  • Altın

    146,5239

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE