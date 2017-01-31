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31 Ocak 2017
Asayiş, Efeler, Sağlık

Efeler’de sobadan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Dağeymiri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın yüksek kesimlerinde bulunan Dayeymiri Mahallesi’nde yaşayan 6 kişilik aile, gece ısınmak için yaktıkları sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine anne baba ve dört çocukları ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Acil serviste tedavi altına alınan aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

 

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