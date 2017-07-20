Efeler’de parklar ve trafolar renkleniyor

Mutlu Duran Parkı renklendi

Kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla Efeler Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor.

Efeler Belediyesi, görüntü kirliliğinin önüne geçmek, kente estetik görünüm kazandırmak amacıyla park duvarları ve elektrik trafolarını değişik fonlarda, dokuya uygun şekilde görsel olarak boyamaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi’nce ilçe genelinde görüntü kirliğine karşı başlatılan çalışma kapsamında özellikle parklarda yer alan trafolar ve duvarlar mahallenin ruhuna, dokusuna uygun şekilde boyanıyor. Son olarak Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Efeler Mahallesi’nde Mutlu Duran Parkı’nın korkulukları, duvarları ve trafo, dekoratif şekilde boyandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçe genelinde görsel çalışmanın süreceğini ve görüntü kirliliğinin de bu şekilde önüne geçmek istediklerini belirterek “Kent estetiği için bu çalışmalar yapılıyor. Kültür ve sanatın gücü, renklerin yardımıyla özellikle park alanlarımızda dekoratif boyama çalışmalarına devam edeceğiz” dedi. (İHA)