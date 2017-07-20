Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
20 Temmuz 2017
Efeler

Efeler’de parklar ve trafolar renkleniyor

Mutlu Duran Parkı renklendi
Kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla Efeler Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor.
Efeler Belediyesi, görüntü kirliliğinin önüne geçmek, kente estetik görünüm kazandırmak amacıyla park duvarları ve elektrik trafolarını değişik fonlarda, dokuya uygun şekilde görsel olarak boyamaya devam ediyor.
Efeler Belediyesi’nce ilçe genelinde görüntü kirliğine karşı başlatılan çalışma kapsamında özellikle parklarda yer alan trafolar ve duvarlar mahallenin ruhuna, dokusuna uygun şekilde boyanıyor. Son olarak Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Efeler Mahallesi’nde Mutlu Duran Parkı’nın korkulukları, duvarları ve trafo, dekoratif şekilde boyandı.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçe genelinde görsel çalışmanın süreceğini ve görüntü kirliliğinin de bu şekilde önüne geçmek istediklerini belirterek “Kent estetiği için bu çalışmalar yapılıyor. Kültür ve sanatın gücü, renklerin yardımıyla özellikle park alanlarımızda dekoratif boyama çalışmalarına devam edeceğiz” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe; 12 gözaltı
Share

BENZER HABERLER

Ünal’dan Söke Kent Müzesi’ne Ziyaret

Ünal’dan Söke Kent Müzesi’ne Ziyaret

Kıbrıs Şehitlerini Unutmadılar

Kıbrıs Şehitlerini Unutmadılar

ÖZAKCAN’DAN VALİ KÖŞGER’E ZİYARET

ÖZAKCAN’DAN VALİ KÖŞGER’E ZİYARET

Pasta çıraklık eğitimi alan kursiyer usta oldu

Pasta çıraklık eğitimi alan kursiyer usta oldu

Efeler’de 73 Kaçak Telefon Yakalandı

Efeler’de 73 Kaçak Telefon Yakalandı

DALAMA TANDIRI TESCİLLENİYOR

DALAMA TANDIRI TESCİLLENİYOR

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Perşembe 07/20 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C.
Açık
Perşembe 07/20 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C. Rüzgâr GD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5295

  • Euro

    4,1073

  • BIST

    106.736

  • Altın

    141,2073

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE