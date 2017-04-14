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14 Nisan 2017
AsayiÅŸ, Efeler, Spor

Efeler’de ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ AlarmÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde babasÄ±yla birlikte yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ atlayÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan sonra kaybolan genÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼, ormanlÄ±k alanda yaralÄ± olarak bulundu.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Efeler ilÃ§esinde yaÅŸayan Ayhan Kocaman, 21 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Nazif Kocaman ile birlikte Ã¶ÄŸle saatlerinde KalfakÃ¶y Mahallesinin zirvesinde bulunan pistten yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle atlayÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi. ADÃœ Merkez KampÃ¼sÃ¼ne iniÅŸ yapan baba, oÄŸluna ulaÅŸamayÄ±nca yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimaline karÅŸÄ± jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin ADÃœ Merkez yerleÅŸkesi ve Ã§evresinde yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m aramalara raÄŸmen Nazif Kocamanâ€™a ulaÅŸÄ±lmadÄ±. Telefonla jandarmaya ulaÅŸan genÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼nÃ¼n DoÄŸankÃ¶y Mahallesinin Ã¼st kesimindeki ormanlÄ±k alanda bulunduÄŸunu bildirmesi Ã¼zerine ekipler bu bÃ¶lgeye sevk edildi.
YaklaÅŸÄ±k 1 saat sonra DoÄŸankÃ¶y ile KalfakÃ¶y arasÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda yaralÄ± olarak bulunan Kocaman, patika yoldan sedye yardÄ±mÄ±yla ambulansa kadar taÅŸÄ±narak hastaneye sevk edildi. Yaralanan paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼nÃ¼n atlayÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda bir aÄŸaca takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerden yere dÃ¼ÅŸmesi sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. GenÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ã–ZAKCAN, AVUKATLAR GÃœNÃœ'NÃœ KUTLADI
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