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04 Ocak 2017
Çevre, Efeler

Efeler’de Orman Yangını

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Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Efeler’de orman yangını meydana geldi. Ocak ayında olunmasına rağmen çıkan yangın zeminin kuru olması nedeniyle kısa sürede büyürken, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 15.00 sıralarında Aydın Efeler İlçesi Gözpınarı ile eski Balkköy arasında kalan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoban ya da avcılar tarafından ısınma amaçlı yakılıp söndürülmeden bırakılan ateşten çıktığı belirlenen yangında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köylüler yangına ilk müdahaleyi yaparken bir yandan da Orman ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri’nden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangının fundalık ve seyrek ormanlık alanda kaldığını ve sık ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğünü belirten Gözpınarı Mahallesi Muhtarı Ünal Günay, “Yoğun bir duman görünce hemen yangın mahalline gittik. Bir yandan da orman ve itfaiyeden yardım istedik. Kısa sürede ekiplerin gelmesi ile hem vatandaşlar hem de görevlilerle el birliği ile yangını kontrol altına aldık” diye konuştu.
“En Kurak Kış Mevsimi”
Bu tarihte orman yangını çıktığını ilk defa şahit olduğunu belirten Muhtar Ünal Günay, “Ocak ayına girdik halen orman yangınları yaşanıyor. Aşırı soğuk nedeniyle ısınma amaçlı olarak bağ ve bahçelerde ateş yakanlar yaktığı ateşi iyice söndürmeden bölgeden ayrılmasınlar. Yangın gece vakti meydana gelse yüzlerce dönüm ormanlık alan yanabilirdi” dedi. (İHA)

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