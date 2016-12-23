EFELER’DE Ä°Z BIRAKANLARA VEFA

Efeler Belediyesi tarafÄ±ndan Adnan Menderes Mahallesi’ne yapÄ±lan Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ ParkÄ±’nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶renle yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine; Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¼mran Ãœnal, CHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci, Efeler Belediyesi Meclis Ãœyesi Mustafa Tolan, Efeler Belediyesi BasÄ±n Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ SÃ¶ylevci, Adnan Menderes Mahalle MuhtarÄ± Sedat Uygun, merhum Ahmet Metin TaÅŸ’Ä±n kÄ±zÄ± Seda Okay, ailesi ve mahalle sakinleri katÄ±ldÄ±lar.

SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±’nÄ±n okunmasÄ± ile baÅŸlayan tÃ¶rende ilk olarak sÃ¶z alan Adnan Menderes Mahalle MuhtarÄ± Sedat Uygun, parklara ismi verilen merhum senatÃ¶rler, Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ ile ilgili olarak bilgiler verdi ve Ã¶zetle;

“AydÄ±n’a katkÄ± saÄŸlayÄ±p iz bÄ±rakan ÅŸahÄ±slarÄ± unutmayarak, ailelerini onure etmek amacÄ±yla Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ isimlerini taÅŸÄ±yan bu iki parkÄ±mÄ±zÄ±n mahallemize kazandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mesut Ã–zakcan’a teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” dedi.

Adnan Menderes Mahallesi’nde ikamet eden Efeler Belediye Meclis Ãœyesi Mustafa Tolan da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, Ã¼lkenin zor gÃ¼nlerden geÃ§tiÄŸini ve bu nedenle herkesin bir olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Tolan; “Ãœlkemiz zor gÃ¼nlerden geÃ§mekte, milletimizin millet olmasÄ± sÄ±nanmaktadÄ±r. Bizler bu tÃ¶renleri Ã§ok daha ÅŸaÅŸalÄ±, Ã§ok daha gÃ¶rkemli yapmak istiyoruz. Fakat bir tarafÄ±mÄ±z kan aÄŸlarken bir tarafÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼ldÃ¼remiyoruz,o yÃ¼zden mahsunuz. Bu vesile ile ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, polislerimize, askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine sabÄ±r diliyorum.

Åžu anda siyasi partilerde gÃ¶revli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerdeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, gÃ¼n hep beraber bir olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Bu vesile ile bizler hepimiz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yapmak zorundayÄ±z. Allah bu milletin minarelerinden ezanÄ± dindirmesin, gÃ¶nderinden ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± indirtmesin ve yÃ¼ce milletimizi bÃ¶ldÃ¼rtmesin diyorum.

ParkÄ±mÄ±zda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyor, mahallemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.” diye konuÅŸtu.Â

Åžimdiye kadar kimsenin babasÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan merhum Ahmet Metin TaÅŸ’Ä±n kÄ±zÄ± Seda Okay ise; “BabamÄ± Ã§ok uzun zaman Ã¶nce kaybettik. BugÃ¼ne kadar hiÃ§ hatÄ±rlayan olmadÄ±. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Efeler Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mesut Ã–zakcan’a ve Â emeÄŸi geÃ§en herkese ailem ve kendi adÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” dedi.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde son olarak kÃ¼rsÃ¼ye gelen Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan da; “AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmakta olduÄŸumuz merhum Halil Nusret Goral ve yine merhum Ahmet Metin TaÅŸ geÃ§miÅŸte siyasi kimlikleri ile parlamentoda senatÃ¶r olarak, milletvekili olarak yaptÄ±klarÄ± gÃ¶revleri ile her zaman iz bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve benim ÅŸahsen de yakÄ±nen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok deÄŸerli, kÄ±ymetlilerimizdir. OnlarÄ±n manevi ÅŸahsiyetlerini park alanlarÄ±mÄ±zda isimlerini yaÅŸatmakÂ Ã¼zere Belediye Meclisi’mizce de bu isimlerimizi parklarÄ±mÄ±za vermeyi uygun bulduk. Bu parklarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” diye konuÅŸtu.

Ã–zakcan ayrÄ±ca, Ã¼lkenin terÃ¶r belasÄ±nÄ±n artarakÂ devam ettiÄŸini ve ÅŸehit haberlerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlere uyanmak istediÄŸini vurguladÄ± ve; “Åžehit haberleri duymak Â istemediÄŸimiz Ã¼lkemizde biz huzur istiyoruz, barÄ±ÅŸ istiyoruz. ParÃ§alanmak deÄŸil. Biz bu Cumhuriyeti yolda bulmadÄ±k. Cumhuriyetimizin kÄ±ymetini bilmek, demokrasimize sahip Ã§Ä±karak geliÅŸtirmek, Cumhuriyetimizi taÃ§landÄ±rarak daha huzurlu, gelecek nesillerimize daha gÃ¼zel bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak, 7’den 70’e hepimizin borcu.” dedi.

BugÃ¼ne kadar 350’ye yakÄ±n parkÄ± tekrar restore ederek Efeler ilÃ§esine kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã–zakcan; “ParklarÄ±mÄ±z tabi ki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdan, genÃ§lerimizden, yetiÅŸkinlerimize kadar hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irdiÄŸimiz, huzuru soluduÄŸumuz mekanlardÄ±r. GÃ¶reve geldiÄŸimizden bugÃ¼ne kadar mahalleye dÃ¶nÃ¼ÅŸen kÃ¶ylerimiz dahil olmak Ã¼zere, AydÄ±n merkezde de yeÅŸil alan, park alanÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z her alanÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸekle dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek Ã¼zere ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde olduk. 350’ye yakÄ±n parkÄ±mÄ±zÄ± tekrar restore ederek, daha kullanÄ±lÄ±r hale getirdik. Bu parklarÄ±mÄ±zÄ±n mahallelerimize, AydÄ±n’Ä±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.” dedi.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Â Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ parklarÄ± yapÄ±lan dua ile aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde mahalle sakinlerine keÅŸkek ikramÄ± yapÄ±lÄ±rken, parkta oynayan Ã§ocuklara da Ã§ikolata ve ÅŸeker daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.