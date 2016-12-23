Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
23 AralÄ±k 2016
Efeler

EFELER’DE Ä°Z BIRAKANLARA VEFA

{CAPTION}

Efeler Belediyesi tarafÄ±ndan Adnan Menderes Mahallesi’ne yapÄ±lan Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ ParkÄ±’nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶renle yapÄ±ldÄ±.{CAPTION}
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine; Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¼mran Ãœnal, CHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci, Efeler Belediyesi Meclis Ãœyesi Mustafa Tolan, Efeler Belediyesi BasÄ±n Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ SÃ¶ylevci, Adnan Menderes Mahalle MuhtarÄ± Sedat Uygun, merhum Ahmet Metin TaÅŸ’Ä±n kÄ±zÄ± Seda Okay, ailesi ve mahalle sakinleri katÄ±ldÄ±lar.
SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±’nÄ±n okunmasÄ± ile baÅŸlayan tÃ¶rende ilk olarak sÃ¶z alan Adnan Menderes Mahalle MuhtarÄ± Sedat Uygun, parklara ismi verilen merhum senatÃ¶rler, Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ ile ilgili olarak bilgiler verdi ve Ã¶zetle;
“AydÄ±n’a katkÄ± saÄŸlayÄ±p iz bÄ±rakan ÅŸahÄ±slarÄ± unutmayarak, ailelerini onure etmek amacÄ±yla Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ isimlerini taÅŸÄ±yan bu iki parkÄ±mÄ±zÄ±n mahallemize kazandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mesut Ã–zakcan’a teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” dedi.
Adnan Menderes Mahallesi’nde ikamet eden Efeler Belediye Meclis Ãœyesi Mustafa Tolan da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, Ã¼lkenin zor gÃ¼nlerden geÃ§tiÄŸini ve bu nedenle herkesin bir olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.{CAPTION}
Tolan; “Ãœlkemiz zor gÃ¼nlerden geÃ§mekte, milletimizin millet olmasÄ± sÄ±nanmaktadÄ±r. Bizler bu tÃ¶renleri Ã§ok daha ÅŸaÅŸalÄ±, Ã§ok daha gÃ¶rkemli yapmak istiyoruz. Fakat bir tarafÄ±mÄ±z kan aÄŸlarken bir tarafÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼ldÃ¼remiyoruz,o yÃ¼zden mahsunuz. Bu vesile ile ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, polislerimize, askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine sabÄ±r diliyorum.
Åžu anda siyasi partilerde gÃ¶revli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerdeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, gÃ¼n hep beraber bir olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Bu vesile ile bizler hepimiz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yapmak zorundayÄ±z. Allah bu milletin minarelerinden ezanÄ± dindirmesin, gÃ¶nderinden ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± indirtmesin ve yÃ¼ce milletimizi bÃ¶ldÃ¼rtmesin diyorum.
ParkÄ±mÄ±zda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyor, mahallemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.” diye konuÅŸtu.Â {CAPTION}
Åžimdiye kadar kimsenin babasÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan merhum Ahmet Metin TaÅŸ’Ä±n kÄ±zÄ± Seda Okay ise; “BabamÄ± Ã§ok uzun zaman Ã¶nce kaybettik. BugÃ¼ne kadar hiÃ§ hatÄ±rlayan olmadÄ±. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Efeler Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mesut Ã–zakcan’a ve Â emeÄŸi geÃ§en herkese ailem ve kendi adÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” dedi.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde son olarak kÃ¼rsÃ¼ye gelen Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan da; “AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmakta olduÄŸumuz merhum Halil Nusret Goral ve yine merhum Ahmet Metin TaÅŸ geÃ§miÅŸte siyasi kimlikleri ile parlamentoda senatÃ¶r olarak, milletvekili olarak yaptÄ±klarÄ± gÃ¶revleri ile her zaman iz bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve benim ÅŸahsen de yakÄ±nen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok deÄŸerli, kÄ±ymetlilerimizdir. OnlarÄ±n manevi ÅŸahsiyetlerini park alanlarÄ±mÄ±zda isimlerini yaÅŸatmakÂ Ã¼zere Belediye Meclisi’mizce de bu isimlerimizi parklarÄ±mÄ±za vermeyi uygun bulduk. Bu parklarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da teÅŸekkÃ¼r ediyorum.” diye konuÅŸtu.{CAPTION}
Ã–zakcan ayrÄ±ca, Ã¼lkenin terÃ¶r belasÄ±nÄ±n artarakÂ devam ettiÄŸini ve ÅŸehit haberlerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlere uyanmak istediÄŸini vurguladÄ± ve; “Åžehit haberleri duymak Â istemediÄŸimiz Ã¼lkemizde biz huzur istiyoruz, barÄ±ÅŸ istiyoruz. ParÃ§alanmak deÄŸil. Biz bu Cumhuriyeti yolda bulmadÄ±k. Cumhuriyetimizin kÄ±ymetini bilmek, demokrasimize sahip Ã§Ä±karak geliÅŸtirmek, Cumhuriyetimizi taÃ§landÄ±rarak daha huzurlu, gelecek nesillerimize daha gÃ¼zel bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak, 7’den 70’e hepimizin borcu.” dedi.
BugÃ¼ne kadar 350’ye yakÄ±n parkÄ± tekrar restore ederek Efeler ilÃ§esine kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã–zakcan; “ParklarÄ±mÄ±z tabi ki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdan, genÃ§lerimizden, yetiÅŸkinlerimize kadar hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irdiÄŸimiz, huzuru soluduÄŸumuz mekanlardÄ±r. GÃ¶reve geldiÄŸimizden bugÃ¼ne kadar mahalleye dÃ¶nÃ¼ÅŸen kÃ¶ylerimiz dahil olmak Ã¼zere, AydÄ±n merkezde de yeÅŸil alan, park alanÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z her alanÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸekle dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek Ã¼zere ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde olduk. 350’ye yakÄ±n parkÄ±mÄ±zÄ± tekrar restore ederek, daha kullanÄ±lÄ±r hale getirdik. Bu parklarÄ±mÄ±zÄ±n mahallelerimize, AydÄ±n’Ä±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.” dedi.{CAPTION}
YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Â Halil Nusret Goral ve Ahmet Metin TaÅŸ parklarÄ± yapÄ±lan dua ile aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde mahalle sakinlerine keÅŸkek ikramÄ± yapÄ±lÄ±rken, parkta oynayan Ã§ocuklara da Ã§ikolata ve ÅŸeker daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° PURÃ‡Uâ€™DAN Ã‡ERÃ‡Ä°OÄžLUâ€™NA ZÄ°YARET

MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° PURÃ‡Uâ€™DAN Ã‡ERÃ‡Ä°OÄžLUâ€™NA ZÄ°YARET

“AMACIMIZ BAÄžCIYI DÃ–VMEK DEÄžÄ°L ÃœZÃœM YEMEK”

“AMACIMIZ BAÄžCIYI DÃ–VMEK DEÄžÄ°L ÃœZÃœM YEMEK”

VALÄ° KOÃ‡AK’TAN PARAMEDÄ°KLER GÃœNÃœ MESAJI

VALÄ° KOÃ‡AK’TAN PARAMEDÄ°KLER GÃœNÃœ MESAJI

Ä°L SAÄžLIK MÃœDÃœRÃœ Ä°LÃ‡ELERDEKÄ° SAÄžLIK KURUMLARINI ZÄ°YARET ETTÄ°

Ä°L SAÄžLIK MÃœDÃœRÃœ Ä°LÃ‡ELERDEKÄ° SAÄžLIK KURUMLARINI ZÄ°YARET ETTÄ°

BÄ°K Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ UluÃ§amlÄ±bel gÃ¶revine baÅŸladÄ±

BÄ°K Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ UluÃ§amlÄ±bel gÃ¶revine baÅŸladÄ±

Ã‡erÃ§ioÄŸlu Deve GÃ¼reÅŸinde TerÃ¶rÃ¼ Lanetledi

Ã‡erÃ§ioÄŸlu Deve GÃ¼reÅŸinde TerÃ¶rÃ¼ Lanetledi

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETÄ°KET BULUTU

alaaddin demirÃ¶zÃ¼ aleyna Ã¶zen ali asgar Ã¶zen alp ayaydÄ±n anÄ±l muharrem Ã¶zen atila sertel aziz sarÄ± bilim cenaze dans akademisi darp esrar eÄŸlenceli fizik akademisi haluk alÄ±cÄ±k iskender yÃ¶nden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlÄ±k akademisi minik tales matematik akademisi neÅŸeli biyoloji akademisi nurettin Ã¶zkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoÄŸlu sanat saniye yÄ±ldÄ±rÄ±m serkan kurnaz step tamer bacaksÄ±z toplum destekli polis uyuÅŸturucu uzay akademisi vergi yaratÄ±cÄ± drama yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k yaÅŸar pektaÅŸoÄŸlu Ã§Ä±lgÄ±n kimya akademisi ÅŸaban Ã¼stÃ¼ndaÄŸ ÅŸehit
#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°

takvim
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE