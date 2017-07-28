Efeler’de geri dönüşüm fabrikası kül oldu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Astim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Hurdacılar Sitesi içinde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında kül oldu. İçinde yaklaşık 250 ton hurda ve iş makineleri bulunan fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Efeler ilçesi Astim OSB Hurdacılar Sitesi sınırları içinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikanın iç kısmında başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyeceklerini anlayan çalışanlar durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kağıt ve plastik gibi maddelerin toplandığı geri dönüşüm fabrikasında alevler kısa sürede fabrikanın diğer noktalarına sirayet etti. Çıkan yangını kontrol altına almak için 2 iş makinesi, 5 tanker, 7 arazözle birlikte yaklaşık 30 itfaiyeci yoğun mücadele sarf etti. İtfaiye ekipleri iş makineleri aracılığı ile hurdaları fabrikanın dışına çıkarmak için mücadele verirken, yangın iki saat sonunda kontrol altına alınabildi. Kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası içinde bulunan iş makineleri ile birlikte adeta kül oldu. İş yeri sahipleri ise yaklaşık 250-300 bin TL’lik hurdanın yandığını belirtirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışma başlattı.

Yangını söndürmek için büyük bir özveriyle müdahale ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, “Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına 2 iş makinesi, 5 tanker, 7 arazözle birlikte yaklaşık 30 itfaiyeci ile müdahale ettik. Yangını yoğun çalışmalarımız sonunda kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak da daha sonra çalışmalar yapacağız” dedi. (İHA)