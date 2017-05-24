Efeler’de etik konuşuldu

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliği ile ‘Etik Değişim Nasıl Başlar’ konulu söyleşi düzenlendi.

Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Üstün, “Dünyada etikten kaynaklı sorunlar, politika nedenlidir” dedi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, “İnsan ruhunda her zaman etik ve ahlak vardı, sadece ortaya çıkartılmayı bekliyor. İnsanlar ceza ve yasa ile yönetilirse bir daha yanlış yapmayacak, ancak şeref ve utanma duygularına sahip olmayacaklardır. İnsanlar erdem ve etik kurallara göre yönetilirse, o zaman hem utanma duygusuna sahip olacaklar hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır. Günümüzde etik, çok önemli bir konuma geldi” diye konuştu.

Dünyada etikten kaynaklı birçok sorunun politika nedenli olduğunu iddia eden Üstün, “Dünya yozlaşmaya başladı ve bunun sebebi kibirdir. İnsanı doğadan çekersek etik diye bir şey kalmaz. İnsanı hedef alacağız ama ben merkezci değil, insanı temel alan bir tutum olacak. Maalesef kibir her şeyin önüne geçti. İç sesimizin kapanması bizleri bugüne getirmiştir. Herkes felsefeden düşünce üretmesini, etikten doğruyu göstermesini istiyor. Ancak kimse bir şey yapmıyor. İnsanları ötekileştiren yapı politika ve siyasettir. Etik değişimin başlaması siyaset ve politika egemenliğinin ortadan kaldırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Üstün’ün konuşmasının ardından söyleşi soru cevap kısmı ile devam etti. (İHA)