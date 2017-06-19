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19 Haziran 2017
Efeler, Güncel, Spor, Yaşam

Efeler’de En Baba Bisiklet Turu

Efeler Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında yapılan işbirliği protokolü gereği düzenlenen Baba Destek Programı ve “ İlk İş Babalık” kampanyasında eğitimini tamamlayan babalar bisiklet turu düzenledi. Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla, Baba Destek Programı eğitimcileri Mustafa Keleş ve Barış Kubilay öncülüğünde ‘ Babalar Günü’ dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Babalar ve çocukların katıldığı bisiklet turu, Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu önünden sabahın erken saatlerinde başladı. Kardeşköy ve Işıklı Mahallelerinin güzergah olarak seçildiği tur, başlangıç noktası olan Doktor Fevzi Mürvet Ortaokulu önünde son buldu.
Düzenlenen bisiklet turunun Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın ‘İlk İş Babalık’ projesi kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu ve Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla bu tür çalışmaların devam edeceğini belirten eğitmen Mustafa Keleş, “ Babalar ile çocukların sağlıklı iletişimi için etkili ve nitelikli zaman geçirmek önemlidir. Babalar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz bisiklet turu, babalar ile çocuklar arasındaki etkileşimin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Çocuklarımız büyüdüklerinde bu tür etkinlikleri hatırlayacaklardır. Aileler, çocukları ile birlikte olacakları bu tür etkinliklere mutlaka katılmalıdır. Başta Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan olmak üzere, bizlere destek veren ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Babalar Günü dolayısıyla ve aynı zamanda bisikletin icadının yıl dönümüne denk gelen haftada düzenlenen bisiklet turu hakkında bilgi veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “İlk ahşap bisikletin mucidi Karl Drais, doğduğu Karlsruhe kentinde 12 Haziran 1817 tarihinde, ‘Yürüyen Makine’ ismini verdiği bisikletini tanıtmıştı. Bu yıl bisikletin icadının 200. Yıldönümü. Sağlığa büyük faydası olan bisiklet kullanımı, enerji tasarrufunun yanı sıra, çevrenin ve ekolojinin korumasına da büyük katkı sağlıyor. Babalar Günü için düzenlenen bu etkinlikle hem babalarımızın gününü kutlamış olduk, hem de bisiklet kullanımına dikkat çekmiş olduk. Babalar ailenin ve toplumumuzun en önemli güven kaynaklarıdır. Ailesi için her türlü fedakarlığı yapar, çocuklarına sağlıklı ve güzel bir gelecek hazırlamak için tüm gücüyle çalışır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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