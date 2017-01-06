EFELER’DE “EL İŞLEME” SERGİSİ İLGİ GÖRÜYOR

Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri “El İşleme” sergisi düzenledi.Efeler Sevgi Yolu’nda düzenlenen etkinlikte bir açıklama yapan Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Kübra Aydın, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kursiyerlerin hazırlamış olduğu, el işi takı, nakış, ahşap boyama ürünleri ve resim tabloların yer aldığını belirtti.Efeler Belediyesi’nin sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Aydın, “Efeler Halk Eğitim Merkezi’nde bir yıl kurslara katıldım. Öğrendiklerimizi evde de geliştirerek üretmeye başladım. Çoğu arkadaşlarımız da ayrıca evde ebeveynlerimizden de öğrendiğimiz farklı ürünleri sergileyerek satışını yapmaya çalışıyoruz. Kısacası elimizdeki ürünleri değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.Ay içinde ancak iki ya da üç sergi yapabildiklerini belirten ev hanımı Yasemin Polat ise serginin belediyenin iznine tabi olduğunu ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri olarak en azından haftada bir kez düzenli sergi kurarak haftalık mutfak masraflarının sergiden karşılamak istediklerini ifade etti. (HÜSEYİN ÇETİNKAYA)