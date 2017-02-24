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25 Şubat 2017
Efeler, Yaşam

EFELER’DE CENAZE DEFİN BÜROSU TAŞINDI

Efeler Belediyesi’ne ait cenaze defin müracaat ve kayıt işlemlerinin yapıldığı büronun yeri değişti.

T.C. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı olan cenaze defin müracaat ve kayıt bürosu, bugüne kadar ESKO binasında hizmet vermişti.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat pazartesi gününden itibaren büronun Kemer Mezarlığı’nda hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.
Bundan böyle, Efeler ilçesinde yaşayan yurttaşlar cenaze defin başvuru ve kayıt işlemlerini Kemer Mezarlığı’nda gerçekleştirebilecekler.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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