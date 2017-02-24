EFELER’DE CENAZE DEFİN BÜROSU TAŞINDI

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Efeler Belediyesi’ne ait cenaze defin müracaat ve kayıt işlemlerinin yapıldığı büronun yeri değişti.
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