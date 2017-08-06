Efeler’de Bir Ev YandÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esi KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Mahallesiâ€™nde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenden dolayÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±nda bir ev kullanÄ±lamaz hale geldi. YangÄ±n esansÄ±nda evde bulunmayan ikisi Ã§ocuk 4 kiÅŸi yara almadan kurtuldu.

YangÄ±n, 15.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esi KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Mahallesi 1605 sokak numara 3â€™te Bekir KalaycÄ± ve ailesinin oturduÄŸu ikamette henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenden dolayÄ± yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Evden dumanlarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Ã§evredeki komÅŸular AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine yangÄ±nÄ± ihbar etti. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rme iÅŸlemini tamamladÄ±. Bir kÄ±smÄ± aÄŸaÃ§ olan evin Ã§atÄ±sÄ± yanarken evin iÃ§indeki eÅŸyalar ise kullanÄ±lamaz hale geldi. YangÄ±n esnasÄ±nda evde bulunmayan ev sakinleri ise yangÄ±ndan yara almadan kurtuldu. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.