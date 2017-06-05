Efeler’de AydÄ±nlÄ±k Ege SeferberliÄŸi

AydÄ±nlÄ±k Gazetesi’nin geÃ§en hafta SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ilk sayÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ege eki iÃ§in tanÄ±tÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

AydÄ±nlÄ±k Ege ekini AydÄ±nlÄ± yurttaÅŸlara tanÄ±tmak iÃ§in seferber olan Vatan Partisi (VP) Efeler Ä°lÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼, MÃ¼cadele Gazetesi’ne de bir ziyarette bulundu.

Vatan Partisi Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Saniye Duman, AydÄ±nlÄ±k Ege ekinin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in adeta kapÄ± kapÄ± dolaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, AydÄ±nlÄ± yurttaÅŸlardan son derece olumlu tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ±, AydÄ±nlÄ±k Ege’nin okuyucular tarafÄ±ndan ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Duman, Ege BÃ¶lgesi’nde yaÅŸayan yurttaÅŸlarÄ±n ve AydÄ±n halkÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± daha geniÅŸ bir ÅŸekilde duyurmayÄ± amaÃ§layan AydÄ±nlÄ±k Ege ekinin, AydÄ±nlÄ±k Gazetesi ile birlikte her SalÄ± bayilerdeki raflarda yerini alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Duman, Efeler’deki duyarlÄ± yurttaÅŸlarÄ±n SalÄ± gÃ¼nleri bayilerden AydÄ±nlÄ±k satÄ±n alarak Ege ekinin bÃ¼yÃ¼mesi ve gÃ¼Ã§lenmesine katkÄ±da bulunacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Duman, “Ä°nsanlarÄ±mÄ±z, seslerini duyurabilmek, yaÅŸadÄ±klarÄ± haksÄ±zlÄ±klardan ve sorunlardan kurtulabilmek istiyorlarsa, bu tÃ¼r yayÄ±nlarÄ± ve gerÃ§ekleri yazan gazeteleri bayilerden satÄ±n alarak bu yayÄ±nlarÄ±n daha yÃ¼ksek tirajlara ve daha fazla okuyucuya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±rlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir gazetenin tirajÄ± ve okuyucu kitlesi ne kadar bÃ¼yÃ¼k olursa, o gazete halkÄ±mÄ±zÄ±n sesini, sorunlarÄ±nÄ± o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde duyurur. BÃ¶yle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sese yetkililer de kayÄ±tsÄ±z kalamaz, sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ hÄ±zlanÄ±r” diye konuÅŸtu.

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)