EFELER’DE AŞÇI ÇIRAKLARI YETİŞECEK

Efeler Belediyesi, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) işbirliğiyle kadınlara yönelik ‘Aşçı Çıraklığı Kursu’ düzenleniyor.

Kurs sonunda sertifikalanacak olan kursiyerler meslek sahibi olacaklar.

Aşçı Çıraklığı Kursu, kursiyerlerin beceri ve yaratıcılıklarını iyi yerlere taşıyacak eğitim koşullarını sağlayacak.

Yemek ve mutfak kültürüne dönük teorik ve pratik eğitim alacak olan kursiyerler eğitimlerin sonunda sertifikalandırılacaklar.

KADINLARI MESLEK EDİNMEYE DAVET ETTİ

Aşçılığın profesyonel bir meslek olduğunu ve Aşçı Çıraklığı Kursu eğitimlerinin Fatih Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’nde modern koşullarda yapılmış mutfakta, hijyen kurallarına uygun olarak eğitimlerin verileceğini belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, “Belediye olarak her zaman ve her konuda vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor, sosyal projelere önem veriyoruz. Bir kişinin mesleği olmazsa o kişi para kazanamaz. Özellikle günümüzde işsizliğin bu kadar fazla olduğu bir dönemde insanlar artık bir meslek edinebilmek için çalışıyorlar. Kısacası bizim amacımız balık yemek değil balık tutmayı öğretmektir. Açtığımız kurslarımızla meslek sahibi olan ve ya mesleki gelişimi sağlayan kursiyerlerimiz kendi aile ekonomilerine, ülke ekonomisine katkı sağlayacaklardır. Efeler Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR işbirliği ile 55 yaş altı, hiçbir geliri ve mal varlığı olmaması şartı ile kadınlarımıza yönelik açacağımız ‘Aşçı Çıraklığı Kursu’ ile kadın kursiyerlerimiz hem meslek sahibi olacaklar hem de günlük olarak ücret alacaklar. Bu sayede ev hanımları başarılı bir meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkıda bulunabilecekler.” sözleri ile birlikte kadınları kursa davet etti.

‘Aşçı Çıraklığı Kursu’ hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kursa kaydolmak isteyen vatandaşlar; Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Fatih Mahalle Muhtarlığına 28 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar başvurabilecekler.

(HABER MERKEZİ)