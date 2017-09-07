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07 Eylül 2017
Efeler, Kültür Sanat

“EFELER VE EFELİK” ŞİİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Efeler Belediyesi ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleşti.
Yarışmada “Efeler” şiiri ile birinci olan Naim Özdamar 2 Cumhuriyet altını ve plaketle ödüllendirildi.
Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Nusrettin Debre, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, AGC Başkanı Semra Şener, şairler ve davetliler katıldı.
“ŞİİRLER KİTAPLAŞTIRILARAK ÜCRETSİZ DAĞITILACAK”
Törende ilk olarak konuşan Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Efe denilince akla Aydın’ın geldiğini hatırlatarak; “Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği olarak Efeler ve Efelik konulu şiir yarışması projesi hazırladık. Efeler Belediyesi’nin Kültür sanata önem veren sanat dostları ile ve Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’ın olurları ile bu yarışmayı gerçekleştirdik. Aydın’ın 17  ilçesinde 102 şair arkadaşımız kendilerine müteşekkir borçludur. Efeler ve Efelik konulu şiir yarışması gerçekten de büyük bir ilgi gördü. İzmir İstanbul, Trabzon, Eskişehir, Adana ve diğer illerden 119 şiirle şairlerimiz yarışmaya başvurdu. Jüri üyeleri tarafından tek tek okunan incelenen şiirlerden 6 şiir ödüle layık görüldü. Bu yılın sonuna kadar bu şiirler Efeler Belediyesi tarfından bir kitap haline getirilerek bir kültür hizmeti olarak ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Başta Efeler Belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.
“EFELER AYDIN İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Öksüz’ün konuşmasının ardından kürsüye gelen Efeler Belediye Başkanı Özakcan ise, şiirin duygu ve düşünceleri ifade etmenin, aynı zamanda estetik duygulara da hitap edildiği bir yazım türü olduğunu belirterek; “Efeler ve Efelik özellikle Aydın’ımız için çok büyük önem taşıyor. Efelerimizi tekrar hatırlamak, onların mücadelelerini hatırlamak geçmişte yaşadığımız ulusal kurtuluş savaşımızda yaşadığımız mücadeleyi hatırlayarak ve gençlerimize de bunları aktararak geleceğe hazırlanmamız gerektiği yönünde bu yarışmaları gerçekleştirmek istedik. Ben yarışmaya katılan değerli arkadaşlarımızı, ödül alan ve almayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.
119 ŞAİRİN KATILDIĞI YARIŞMADA 6 ŞİİR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Özakcan’ın konuşmasının ardından Efeler Belediyesi ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışmasının ödül törenine geçildi.

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119 şairin katıldığı yarışmada 6 şiir ödüle layık görüldü.
Mansiyon ödüllerinde üçüncü olan Emin Çelimli, ikinci olan Ergül Gül ve birinci olan Nihat Malkoç çeyrek altın ve plaketle ödüllendirildi.
Yarışmada, “Budur Efelik” şiiriyle Mehmet Işılak üçüncü, “Efe Deyince” şiiri ile Salih Erdem ikinci, “Efeler” şiir ile birinci olan Naim Özdamar ise plaket ve cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.
(KUDRET CAN)

 

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