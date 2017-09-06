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06 Eylül 2017
Efeler, Kültür Sanat

‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışması sonuçlandı

Efeler Belediyesi ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği işbirliğinde düzenlenen ‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışması sonuçlandı.
Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada 25 Ağustos 2017 Cuma gününe kadar şiirlerini teslim eden şairlerin şiirleri 6 kişilik seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.

Seçim yapmakta zorlanan kurul üyeleri dereceye giren şiirleri belirledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu ‘Gönül957’ rumuzlu ‘Efeler’ şiiri 495 puan alarak birinci, ‘Efeler Sülalesi 791’ rumuzlu ‘Efe Deyince’ şiiri 485 puan alarak ikinci, ‘Dağlar dağlar 919’ rumuzlu ‘İşte Budur Efelik’ şiiri 480 puan alarak üçüncü oldu.

İlk üçe giren şiirlerin yanı sıra 3 kişiye de mansiyon ödülü verildi. ‘Bengisu029’ rumuzlu ‘Efelerin Dünyası’ şiiri, ‘Yörük Beyi 035’ rumuzlu ‘Vatan Kutsaldır Efe’ şiiri ve ‘İkizler 2010’ rumuzlu ‘Efem’ şiiri sahipleri mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Ödül töreni 7 Eylül’de yapılacak
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, tüm katılımcılara teşekkür ederek dereceye giren şiir sahiplerini tebrik etti. Yarışmanın ödül töreninin daha önce açıklandığı gibi 7 Eylül 2017 günü Aydın’ın kurtuluşunun 95. yıl dönümünde yapılacağını kaydeden Özakcan, “Yarışmamızın ödül töreni 7 Eylül 2017 Perşembe günü saat: 15.00’da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezimizde düzenlenecek. Yarışmada birinci olan şairimize 2 adet cumhuriyet altını ve plaket, ikinci olan şairimize 1 adet cumhuriyet altını ve plaket, üçüncü olan şairimize 1 adet yarım altın ve plaket ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödülleri olarak da 3 şairimiz birer adet çeyrek altın ve plaket verilecek. Şiirle ilgilenen tüm herkesi yarışmamızın ödül törenine davet ediyorum” dedi. (İHA)

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