Aydın’ın Efeler ilçesinde “Efeler ve Efelik” konulu şiir yarışması düzenleneceği bildirildi.

Efeler Belediyesi koordinasyonunda Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek “Efeler ve Efelik” şiir yarışmasında son başvurunun 25Ağustos 2017 tarihine kadar Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat İşler Müdürlüğü veya Aydın Şairler ve Yazarlar Derneğine yapılması gerektiği belirtildi. 07 Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde yarışmayı kazanan birinciye 2 adet cumhuriyet altını ve plaket verilirken, ikinciye 1 adet cumhuriyet altını ve plaket, üçüncüye ise 1 adet yarım altın ve plaket verileceği ve mansiyon ödülleri ise 1,2 ve 3’üncüye 1 er adet çeyrek altın ve plaketlerin verileceği kaydedildi.