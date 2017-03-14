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14 Mart 2017
Efeler

Efeler parklarıyla güzelleşiyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde park ve bahçeleri pırıl pırıl yaptı.

Yapılan çalışmalar vatandaşların yanı sıra en çok çocukları sevindiriyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Mukadder Argüder Parkı köşesine 9 Şubat 2017 tarih, 6095 sayılı kurul kararı ile onaylanan projeyle bir dizi çalışmalar yapıldı.

Efeler’de park ve yeşil alan olarak değerlendirilebilecek her alanı güzelleştirerek halkın hizmetine sunan ekipler, çalışmalarının süreceğini belirtti.
Günümüzde betonarme yapıların çoğalarak yeşil alanlarının azaldığına dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Parklar ve parklarımızda oluşturduğumuz yeşil alanlarla vatandaşımıza bir nebze olsun nefes alacak alanlar ortaya çıkartıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan alana da yeni banklar koyarak, traverten zemin döşedik. Parkın içerisinde bulunan elektrik trafosunu da dekoratif olarak boyayarak göz okşayıcı hale getirdik. Belediyemizin tüm ekipleri Efeler halkımızın daha modern bir kentte yaşamaları için gece gündüz demeden çalışıyor” dedi. (İHA)

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