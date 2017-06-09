EFELER KURSİYELERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Efeler Belediyesi’nin Hasan Efendi Mahallesi Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Örgü ve iğne oyası kursundan 35, ahşap boyama ve keçe kursundan ise 25 kursiyerin ürünleri Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine; Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sümran Ünal, Efeler Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Pınarcı, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Efeler Belediyesi olarak çalışmalarının ve kurslarının devam ettiğini belirten Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sümran Ünal; “Evlerinde oturan kadınlarımızı hayata dahil etmek konusunda çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak yol ve temizlik çalışmalarına önem verdiğimiz gibi kültürel faaliyetlerimize de önem vermeye devam edeceğiz.” dedi.

“HER ÜRÜN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILAYA KATKIDIR”

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise, Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek; “Öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Buraya katılanlar genelde evinde oturan kadınlar. Böyle bir şey yapmayan insanlara üretme yeteneği kazandırılıyor. Yaptıkları her bir ürün, gayrisafi milli hasılaya katkıdır. Daha önce kendi yeleğini öremeyen kadın, şimdi örüp giyebiliyorsa, bu ülke ekonomisine bir katkıdır. Üretilen bu ürünler birer sanat eserine dönüşüyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle kadınların buraya bakarak buradaki bütün kurslara katılmasını rica ediyoruz. Bu sayede kendilerine beceri eklerler. Ayrıca kadının hem toplumsal yaşamda hem de ekonomik yaşamda yerini alması konusunda önemli bir adım atılmış olur.” şeklinde konuştu.

(GÜNER DOKUYUCU)